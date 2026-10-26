తెలంగాణలో అమిత్ షా పర్యటన.. చాయ్వాలా ప్రధాని కావడం జీర్ణించుకోలేరు..
కాంగ్రెస్ పార్టీ అసత్యపు ప్రచారాన్ని ఎండగట్టేందుకు, అలాగే దేశ యువతను రెచ్చగొట్టేలా కాంగ్రెస్ వ్యవహరిస్తున్న తీరును నిరసిస్తూ తెలంగాణ బీజేపీ నవంబర్ 2న ఒక పాదయాత్రను నిర్వహించనుంది. ఈ పాదయాత్రలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పాల్గొంటారని రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షుడు రామచందర్ రావు సోమవారం తెలిపారు. నవంబర్ 1న రామ్లీలా మైదాన్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓట్ల చోరీ అంశంపై బహిరంగ సభ నిర్వహించనున్న మరుసటి రోజే ఈ పాదయాత్ర జరగనుండటం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
నవంబర్ 2న జరిగే ఈ పాదయాత్రలో అమిత్ షా గారు పాల్గొంటారని రామచందర్ రావు తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీపై ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టిన ఆయన, ఒక చాయ్వాలా దేశ ప్రధాని కావడాన్ని కాంగ్రెస్ జీర్ణించుకోలేకపోతోందని విమర్శించారు. 2014 నుంచి ఎన్నికల్లో ఓడిపోతూ వస్తున్న కాంగ్రెస్, అధికారం కోసం తీవ్ర నిరాశాజనక స్థితిలో ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ఖర్గే చేసిన వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా, సోమవారం తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ దిష్టిబొమ్మలను దహనం చేయాలని ఆయన బీజేపీ కార్యకర్తలను కోరారు. ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (SIR) ప్రక్రియపై కాంగ్రెస్ అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తోందని పేర్కొన్న ఆయన, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డికి ఒక సవాలు విసిరారు. ఓటర్ల జాబితా నుండి ఎంతమంది ఓటర్ల పేర్లు తొలగించబడ్డాయో స్వయంగా చూసేందుకు, ముఖ్యమంత్రి స్వగ్రామమైన కొండరెడ్డిపల్లెకు వెళ్లేందుకు తాను సిద్ధమని ఆయన ప్రకటించారు.