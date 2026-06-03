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పవన్కు అండగా నిలిచిన చంద్రబాబు: ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా, ఎక్కడైనా సభలు పెట్టుకోవచ్చు..(video)
హైదరాబాద్లో బహిరంగ సభ నిర్వహించడానికి అనుమతి నిరాకరించిన తర్వాత తాను చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యల పట్ల తెలంగాణలో తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్కు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అండగా నిలిచారు.
తెలంగాణలో జనసేన అధినేతకు బహిరంగ సభ నిర్వహించడానికి అనుమతి నిరాకరించడాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు తప్పుబట్టారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా, ఎక్కడైనా సభలు నిర్వహించుకోవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు.
బుధవారంనాడు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణలోని వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్పై చేసిన విమర్శలకు ముఖ్యమంత్రి గట్టిగా బదులిచ్చారు.
తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్పై చేసిన వ్యాఖ్యలు సరైన విధానాన్ని ప్రతిబింబించడం లేదని బాబు స్పష్టం చేశారు. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ద్వారా అనవసర సమస్యలను సృష్టించకూడదని ఆయన హితవు పలికారు.
రాష్ట్ర విభజన జరిగి ఇప్పటికే 12 ఏళ్లు గడిచాయి. మనం రెండు వేర్వేరు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయామన్నారు. తెలంగాణలోని కొందరు నాయకులు ఇలా మాట్లాడి, ప్రాంతాల మధ్య విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టడం సరికాదు. ఏ ప్రాంతం కోసం ఎవరు ఏమి చేశారో ప్రజలకు బాగా తెలుసు. తెలంగాణలోని కొందరు నాయకులు సంబంధం లేని అంశాలను లేవనెత్తుతున్నారని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు.
ఏ నాయకుడైనా ఎక్కడైనా బహిరంగ సభ నిర్వహించుకోవచ్చని చంద్రబాబు అధినేత పేర్కొన్నారు. ఇటీవల తమిళనాడులో జరిగిన ఎన్నికల సమయంలో తాను అక్కడ ప్రచారం చేశానని ఆయన గుర్తుచేశారు.
కర్ణాటకకు చెందిన నాయకులతో సహా, జాతీయ స్థాయి ప్రముఖులు కూడా వివిధ ప్రాంతాల నుండి తమిళనాడుకు వచ్చి ప్రచారం చేశారు. కర్ణాటకకు చెందిన డి.కె. శివకుమార్ కూడా వారిలో ఒకరని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) కూడా చురుకుగా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు.
బీఆర్ఎస్ తనను తాను జాతీయ పార్టీగా ప్రకటించుకుంది. అంతేకాకుండా తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తామని చెబుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా తన ఉనికిని చాటుకుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో, వారు ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో తనకు అస్సలు అర్థం కావడం లేదు. ఇది ఎంతమాత్రం సముచితం కాదని చంద్రబాబు తెలిపారు.
ప్రస్తుతం అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ వంటి దేశాలలో తెలుగువారు రాజ్యాంగపరమైన పదవులను అలంకరించి ఉన్నారని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. మన ప్రజలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ దేశాలలో ప్రభుత్వ పదవులను చేపడుతున్నారు, ఆయా దేశాల రాజ్యాంగాలకు అనుగుణంగా తమ విధులను నిర్వర్తిస్తున్నారు.
అంతిమంగా, ప్రజలకు అత్యుత్తమ సేవలు అందించేవారే తమతమ ప్రాంతాలలో నాయకులుగా ఎదిగి నిలుస్తారని తెలిపారు. పోటీ అనేది అభివృద్ధి, ప్రజా సేవ రంగాలలో ఉండాలి. ప్రజల మధ్య విభేదాలను సృష్టించడంలో పోటీ ఉండకూడదు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలను అందించడంపైనే దృష్టి సారించాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
AP CM and #TDP supremo #ChandrababuNaidu backed Deputy CM and #JanasenaParty chief #PawanKalyan amid criticism from #Telangana leaders,— Ashish (@KP_Aashish) June 3, 2026
Says “Twelve years after bifurcation, people know who contributed what. The focus now should be on moving forward logically, not creating… pic.twitter.com/fvV1rkQ9b8
విశాఖపట్నం రోడ్డు ప్రమాదం.. డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండు తీవ్రగాయాలు (video)
విశాఖపట్నం జిల్లా పరిధిలో బుధవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ప్రముఖ డ్యాన్స్ మాస్టర్, టీవీ సెలబ్రిటీ పండు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. నిత్యం రద్దీగా ఉండే ఆనందపురం జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. డ్యాన్స్ షోలు, ఎంటర్టైన్మెంట్ టీవీ కార్యక్రమాల ద్వారా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బుల్లితెర ప్రేక్షకుల్లో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న పండు హఠాత్తుగా ప్రమాదానికి గురయ్యారన్న వార్త అభిమానులను, తోటి కళాకారులను తీవ్ర ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
రోడ్డు ప్రమాదంలో 'ఢీ' జోడీ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు గాయాలు
ప్రముఖ డ్యాన్స్ రియాలిటీ షో 'ఢీ' ఫేమ్ డ్యాన్స్ మాస్టర్ పండుకు రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది.ఈ ప్రమాదంలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. విశాఖపట్టణం జిల్లా ఆనందపురం సమీపంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మాస్టర్ కాళ్ళకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఆయనను వెంటనే చికిత్స నిమిత్తం స్థానిక ఆస్పత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసుల సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలు సేకరించారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
'పెద్ది' చిత్రం టిక్కెట్ ధరల పెంపు - జీవో జారీ చేసిన సర్కారు
మెగా పవర్ స్టార్ రాం చరణ్ హీరోగా నటించిన 'పెద్ది' చిత్రానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఊరటనిచ్చింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 'పెద్ది' చిత్రం సినిమా టిక్కెట్ ధరలను తాత్కాలికంగా పెంచుకునేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం జీవోను జారీ చేశారు. ఈ నిర్ణయంతో సినిమా విడుదలకు ముందు చిత్ర బృందానికి పెద్ద ప్రోత్సాహం లభించినట్లయింది. బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్.
చెర్రీతో సెల్ఫీ కోసం ఎగబడి జాన్వీ మీద పడ్డ అభిమాని, దూదిలా లేపేసిన చరణ్ బాడీగార్డ్, వీడియో
రామ్ చరణ్, జాన్వీ కపూర్ నటించి పెద్ది చిత్రం ప్రి-రిలీజ్ ఈవెంట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇందులో భాగంగా విజయవాడలో జరిగిన ఈవెంట్లో మెగా అభిమాని పెద్దిలో చెర్రీ ఎలాగైతే జుట్టు పెంచుకుని పిలక వేసుకున్నాడో అచ్చం అలాగే జుట్టు ముడి వేసుకుని వచ్చాడు. ఈవెంట్ జరుగుతుండగా ఒక్కసారిగా రాంచరణ్ తో సెల్ఫీ కోసం అంటూ రివ్వుమంటూ చెర్రీ వైపుకి దూసుకువచ్చాడు. ఇది గమనించిన రామ్ చరణ్ బాడీ గార్డ్ కెవిన్ ఒక్క ఉదుటున అతడిని పట్టేసాడు. ఆ సమయంలో అక్కడ కూర్చున్న జాన్వీ కపూర్ పైన కాస్త వుంటే మీద పడిపోయేవాడే ఆ అభిమాని.
ఏదోరకంగా మెగాస్టార్ కుటుంబీకుల సినిమాలను ఆపాలని కక్ష కట్టారు, అందుకే తెలంగాణలో గొడవ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఆయన కుటుంబీకులు నటించిన సినిమాలకు రిలీజ్ సమయంలో ఏదోరకంగా అడ్డంకులు సృష్టించి ఆపాలని దిల్ రాజు, శిరీష్లు ప్రయత్నిస్తున్నారని, 'మన శంకర వరప్రసాద్' రిలీజ్ సమయంలో కూడా విశాఖపట్నం ఏరియాలో ఆ సినిమాను ఆపాలని వారు కుట్రలు పన్నారని సీనియర్ నిర్మాత, డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎగ్జిబిటర్ నట్టి కుమార్ ఆరోపించారు. మంగళవారం విశాఖపట్నం ప్రెస్ క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రెస్ మీట్లో నట్టి కుమార్ మాట్లాడుతూ, విశాఖపట్నంకు చెందిన గాయత్రీ దేవి ఫిలిమ్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ బత్తుల సత్యనారాయణ(వైజాగ్ సతీష్)ను అడ్డం పెట్టుకుని, దిల్ రాజు, శిరీష్లు ఆ మధ్య చిరంజీవి చిత్రాన్ని ఆపాలనుకున్నారు.