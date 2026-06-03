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  4. Andhra CM Chandrababu Naidu defends his deputy Pawan Kalyan amid criticism in Telangana
Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 3 June 2026 (18:42 IST)

పవన్‌కు అండగా నిలిచిన చంద్రబాబు: ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా, ఎక్కడైనా సభలు పెట్టుకోవచ్చు..(video)

Chandrababu
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 3 Jun 2026 (18:36 IST) Updated: Wed, 3 Jun 2026 (18:42 IST)
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హైదరాబాద్‌లో బహిరంగ సభ నిర్వహించడానికి అనుమతి నిరాకరించిన తర్వాత తాను చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యల పట్ల తెలంగాణలో తీవ్ర వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొంటున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్‌కు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అండగా నిలిచారు.
 
తెలంగాణలో జనసేన అధినేతకు బహిరంగ సభ నిర్వహించడానికి అనుమతి నిరాకరించడాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు తప్పుబట్టారు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా, ఎక్కడైనా సభలు నిర్వహించుకోవచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
బుధవారంనాడు విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, తెలంగాణలోని వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్‌పై చేసిన విమర్శలకు ముఖ్యమంత్రి గట్టిగా బదులిచ్చారు.
 
తెలంగాణలో పవన్ కళ్యాణ్‌పై చేసిన వ్యాఖ్యలు సరైన విధానాన్ని ప్రతిబింబించడం లేదని బాబు స్పష్టం చేశారు. ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం ద్వారా అనవసర సమస్యలను సృష్టించకూడదని ఆయన హితవు పలికారు.
 
రాష్ట్ర విభజన జరిగి ఇప్పటికే 12 ఏళ్లు గడిచాయి. మనం రెండు వేర్వేరు రాష్ట్రాలుగా విడిపోయామన్నారు. తెలంగాణలోని కొందరు నాయకులు ఇలా మాట్లాడి, ప్రాంతాల మధ్య విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టడం సరికాదు. ఏ ప్రాంతం కోసం ఎవరు ఏమి చేశారో ప్రజలకు బాగా తెలుసు. తెలంగాణలోని కొందరు నాయకులు సంబంధం లేని అంశాలను లేవనెత్తుతున్నారని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. 
 
ఏ నాయకుడైనా ఎక్కడైనా బహిరంగ సభ నిర్వహించుకోవచ్చని చంద్రబాబు అధినేత పేర్కొన్నారు. ఇటీవల తమిళనాడులో జరిగిన ఎన్నికల సమయంలో తాను అక్కడ ప్రచారం చేశానని ఆయన గుర్తుచేశారు.
 
కర్ణాటకకు చెందిన నాయకులతో సహా, జాతీయ స్థాయి ప్రముఖులు కూడా వివిధ ప్రాంతాల నుండి తమిళనాడుకు వచ్చి ప్రచారం చేశారు. కర్ణాటకకు చెందిన డి.కె. శివకుమార్ కూడా వారిలో ఒకరని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీతో పాటు భారత్ రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) కూడా చురుకుగా పనిచేస్తున్నాయని చెప్పారు.
 
బీఆర్ఎస్ తనను తాను జాతీయ పార్టీగా ప్రకటించుకుంది. అంతేకాకుండా తమ కార్యకలాపాలను విస్తరిస్తామని చెబుతూ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో కూడా తన ఉనికిని చాటుకుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో, వారు ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారో తనకు అస్సలు అర్థం కావడం లేదు. ఇది ఎంతమాత్రం సముచితం కాదని చంద్రబాబు తెలిపారు. 
 
ప్రస్తుతం అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ వంటి దేశాలలో తెలుగువారు రాజ్యాంగపరమైన పదవులను అలంకరించి ఉన్నారని ముఖ్యమంత్రి పేర్కొన్నారు. మన ప్రజలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వివిధ దేశాలలో ప్రభుత్వ పదవులను చేపడుతున్నారు, ఆయా దేశాల రాజ్యాంగాలకు అనుగుణంగా తమ విధులను నిర్వర్తిస్తున్నారు. 
 
అంతిమంగా, ప్రజలకు అత్యుత్తమ సేవలు అందించేవారే తమతమ ప్రాంతాలలో నాయకులుగా ఎదిగి నిలుస్తారని తెలిపారు. పోటీ అనేది అభివృద్ధి, ప్రజా సేవ రంగాలలో ఉండాలి. ప్రజల మధ్య విభేదాలను సృష్టించడంలో పోటీ ఉండకూడదు. ప్రజలకు మెరుగైన సేవలను అందించడంపైనే దృష్టి సారించాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.
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సెల్వి

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