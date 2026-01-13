మంగళవారం, 13 జనవరి 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : మంగళవారం, 13 జనవరి 2026 (17:32 IST)

మకర సంక్రాంతికి బస్ బుకింగ్‌లలో 65 శాతం జంప్‌, రెడ్‌బస్ కోసం ఎగబడ్డ ఏపీ, తెలంగాణ ప్రయాణికులు

RTC bus
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
హైదరాబాద్: భారతదేశంలో అత్యంత ముఖ్యమైన పండుగ అంటే అందరికి గుర్తుకు వచ్చేది మకర సంక్రాంతి. ఈ సంక్రాంతి పండుగ కోసం తమ సొంత ఊళ్లకు వెళ్లేందుకు ఏపీ మరియు తెలంగాణ ప్రజలు ఎప్పటినుంచో ప్లాన్స్ వేసుకుని ఉంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద పండుగ అయినటువంటి సంక్రాంతి కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు సిద్ధమయ్యాయి. దీంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఇంటర్‌సిటీ ప్రయాణం మరింత ఊపందుకుంది. రెడ్‌బస్ ప్లాట్‌ఫామ్ నుండి వచ్చిన డేటా ప్రకారం, పండుగ ప్రయాణ విండోలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుండి బస్సు బుకింగ్‌లు 65 శాతం పెరుగుతాయని అంచనా వేయబడింది. ఇది ఈ కాలంలో భారతదేశం అంతటా కనిపించే అత్యధిక పెరుగుదలలలో ఒకటి. జనవరి 09, 2026 మరియు 18 జనవరి 2025 మధ్య చేసిన బుకింగ్‌లను గత సంవత్సరం (10వ తేదీ-19 జనవరి 2025)తో పోల్చింది, ఇది ఇంటికి వెళ్లే మరియు విశ్రాంతి తీసుకునే ప్రయాణాలలో స్పష్టమైన త్వరణాన్ని సూచిస్తుంది.
 
ఈ పెరుగుదల పండుగ సమయంలో బస్సుల యొక్క నిరంతర ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెబుతుంది, ముఖ్యంగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చే ప్రయాణికులకు, కుటుంబ సభ్యులను సందర్శించడానికి లేదా పెద్ద పండుగ చుట్టూ చిన్న ప్రాంతీయ విరామాలను ప్లాన్ చేసుకునే ప్రయాణికులను సూచిస్తుంది. ఈ ధోరణి అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రయాణ ప్రవర్తనను కూడా ప్రతిబింబిస్తుంది, ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులు ముందుగానే ప్రయాణాలను ప్లాన్ చేసుకుంటారు మరియు అధిక డిమాండ్ ఉన్న ఇంటర్‌సిటీ కారిడార్‌లలో సౌకర్యం-నేతృత్వంలోని సేవలను ఎంచుకుంటారు.
 
పెద్ద పండుగ అయినటువంటి మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా పెరుగుతున్న పండుగ ప్రయాణ డిమాండ్ మధ్య, రెడ్‌బస్ జనవరి 8-26 వరకు డిస్కవర్ భారత్ సేల్‌ను నిర్వహిస్తోంది. ఈ సేల్ భారతదేశం అంతటా ప్రయాణ ఎంపికలను అందిస్తుంది, సీటుకు రూ. 299 నుండి ప్రారంభమయ్యే ఛార్జీలు, బస్సులు, రైళ్లు మరియు హోటళ్లపై 50 శాతం వరకు తగ్గింపుని అందిస్తుంది. ప్రయాణికులు ఎంపిక చేసిన బ్యాంక్ మరియు చెల్లింపు భాగస్వామి ఆఫర్‌ల ద్వారా అదనపు పొదుపులను కూడా పొందవచ్చు, ఇది మరింత సరసమైన మరియు సౌకర్యవంతమైన పండుగ ప్రయాణ ప్రణాళికను అనుమతిస్తుంది.
 
ఎక్కువ డిమాండ్ ఉన్న అంచనాలు (రెడ్‌బస్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో బుకింగ్‌ల ప్రకారం)
రద్దీ ప్రకారం అగ్రశ్రేణి మార్గాలు:
హైదరాబాద్-బెంగళూరు
హైదరాబాద్-విజయవాడ
విజయవాడ-హైదరాబాద్
విజయవాడ-విశాఖపట్నం
విశాఖపట్నం-విజయవాడ
విజయవాడ-తిరుపతి
 
రద్దీ ప్రకారం అగ్రశ్రేణి బోర్డింగ్ పాయింట్లు హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాయి:
కూకట్‌పల్లి
గచ్చిబౌలి
మియాపూర్
లక్డీకాపూల్
అమీర్‌పేట్
 
ప్రయాణికుల ప్రాధాన్యతలు:
64 శాతం బుకింగ్‌లు ఏసీ బస్సుల కోసం జరిగాయి, ఇది ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ ఎంపికల పట్ల బలమైన ప్రాధాన్యతను సూచిస్తుంది, మిగిలినవి నాన్-ఏసీ బస్సుల కోసం.
 
61 శాతం మంది ప్రయాణికులు స్లీపర్ బస్సులను ఎంచుకున్నారు, ఇది పండుగ సీజన్‌లో సౌకర్యవంతమైన రాత్రిపూట ప్రయాణాలకు ఉన్న నిరంతర ప్రజాదరణను హైలైట్ చేస్తుంది.
 
ప్రయాణికుల జనాభా వివరాలు:
మొత్తం బస్ బుకింగ్‌లలో పురుష ప్రయాణికులు 66 శాతం, మహిళా ప్రయాణికులు 34 శాతం ఉన్నారు.
 
43% మంది ప్రయాణికులు పెద్ద నగరాల (టైర్ 1) నుండి, 33% మంది చిన్న పట్టణాలు, గ్రామాల(టైర్ 3) నుండి ఉన్నారు, ఇది ప్రధాన నగరాలకు మించి పండుగ ప్రయాణాలలో బలమైన పెరుగుదలను నొక్కి చెబుతోంది.
 
మొత్తంగా, వీటన్నింటిని గమనిస్తే.. సాంస్కృతిక సంప్రదాయాలు, మెరుగైన కనెక్టివిటీ, రహదారి ప్రయాణంపై పెరుగుతున్న విశ్వాసం కారణంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి పండుగ ప్రయాణాలలో బలమైన, నిరంతర పెరుగుదలను సూచిస్తున్నాయి. కుటుంబాలు తిరిగి కలవడానికి మరియు ప్రాంతాలవారీగా ప్రయాణించడానికి పెద్దా పండుగ ఒక కీలకమైన సమయంగా ఉన్నందున, రెడ్‌బస్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరియు వెలుపల నగరాల మధ్య నిరంతరాయ కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇస్తూనే ఉంది, తద్వారా లక్షలాది మంది ప్రయాణికులు తమ పండుగ ప్రయాణాలను సులభంగా ప్లాన్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తోంది.

