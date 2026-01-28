నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో 100 వీధి కుక్కలను చంపేశారు.. సర్పంచ్కు సంబంధం వుందా?
తెలంగాణలోని నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో దాదాపు 100 వీధి కుక్కలను చంపేశారని ఆరోపణలు వచ్చాయని, దీంతో డిసెంబర్ 2025 నుండి రాష్ట్రంలో చంపబడిన కుక్కల సంఖ్య 1,200కి చేరిందని జంతు హక్కుల కార్యకర్తలు పేర్కొన్నారు.
చంపబడిన కుక్కలకు సంబంధించిన ఘటనపై గ్రామ పంచాయతీ అధ్యక్షుడి (సర్పంచ్) కుమారుడితో సహా ముగ్గురిపై కేసు నమోదు చేసినట్లు పోలీసులు బుధవారం తెలిపారు.
ఫిర్యాదు ఆధారంగా, సర్పంచ్ కుమారుడికి ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. పంచాయతీ కార్యదర్శి, ఒక గ్రామస్తుడిపై కూడా బీఎన్ఎస్, జంతువులపై క్రూరత్వాన్ని నిరోధించే చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు చరకొండ పోలీస్ స్టేషన్కు చెందిన ఒక పోలీసు అధికారి తెలిపారు.
ఇప్పటివరకు 12 కుక్కల కళేబరాలు లభించాయని, తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఆ అధికారి చెప్పారు. గతేడాది జనవరి మరియు డిసెంబర్ నెలల్లో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల నుండి వీధి కుక్కలను సామూహికంగా చంపిన అనేక సంఘటనలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. దీంతో మృతుల సంఖ్య 1,200కి చేరింది.
గతేడాది డిసెంబర్లో జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలకు ముందు గ్రామస్తులకు ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చడానికి, వీధి కుక్కల బెడదను పరిష్కరించడానికి ఈ హత్యలు జరిపి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, మరో సంఘటనలో, సిద్దిపేట జిల్లాలోని బొప్పాపూర్ గ్రామం నుండి 50 వీధి కుక్కలను చట్టవిరుద్ధంగా పట్టుకుని, అటవీ ప్రాంతానికి తరలించారని, ఈ చర్య జంతు సంరక్షణ చట్టాలను ఉల్లంఘిస్తుందని జంతు సంక్షేమ కార్యకర్త ఎ. గౌతమ్ ఆరోపించారు.