తెలంగాణలో కోళ్ల మృతి.. ఏపీలో పౌల్ట్రీ రైతులు అప్రమత్తం
తెలంగాణలో ఒకే రోజు భారీ సంఖ్యలో కోళ్లు మరణించిన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పౌల్ట్రీ రైతులు అప్రమత్తమైనారు. తెలంగాణలోని నాగర్ కర్నూల్ జిల్లాలో ఇటీవల పెద్ద సంఖ్యలో పక్షులు మరణించిన నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పౌల్ట్రీ రైతులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు.
ముఖ్యంగా తెలంగాణ సరిహద్దు జిల్లాల్లోని రైతులు కోళ్ల ఫారాలను నిశితంగా పరిశీలించాలని, పక్షులు, కోడిగుడ్లు వంటి ఉత్పత్తుల రవాణాను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని టి. దామోదర్ నాయుడు కోరారు.
పొలాల వద్ద కఠినమైన బయో-భద్రతా చర్యలను కూడా తెలిపారు. పక్షులలో ఏదైనా ఆకస్మిక అనారోగ్యం లేదా మరణాల గురించి వెంటనే పశుసంవర్ధక అధికారులకు తెలియజేయాలని రైతులను కోరారు. చనిపోయిన కోళ్లను బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పారవేయవద్దని, బదులుగా సూచించిన నిబంధనల ప్రకారం గుంటలలో పూడ్చిపెట్టాలని రైతులకు సూచించారు.