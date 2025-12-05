శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025

శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025 (19:45 IST)

జనం మధ్యకి తోడేలుకుక్కలు వచ్చేసాయా? యూసఫ్‌గూడలో బాలుడిపై వీధి కుక్క దాడి

stray dog attack on boy
హైదరాబాదులోని యూసఫ్ గూడ శ్రీలక్ష్మీనరసింహ నగర్ ప్రాంతంలో గేటు వద్ద ఆడుకుంటున్న బాలుడిపై దారినే పోతున్న వీధి కుక్క ఒక్కసారి పైనబడి దాడి చేసింది. ఇంతలో బాలుడిపై కుక్క దాడి చేయడాన్ని గమనించిన పెద్దాయన కర్రతో దాన్ని తోలేసాడు. కుక్క కాటుకి గురైన బాలుడిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా ఇటీవల కుక్కల దాడులు చేస్తున్నా కార్పొరేషన్ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
 
తోడేలుకుక్క జాతి వచ్చేసిందా?
ఇటీవల అడవి జంతువులపై పరిశోధనలు చేసే ప్రొఫెసర్ బిలాల్ హబీబ్ ఓ అరుదైన దృశ్యాన్ని చూసారు. అదేమిటంటే... కుక్కతో తోడేలు సంపర్కం చేస్తూ కనిపించడం. ఈ కలయిక చాలా ప్రమాదకరమని ఆయన అంటున్నారు. వీటికి పుట్టే పిల్లలు తోడేలు స్వభావంతోనూ కుక్క స్వభావంతోనూ వుంటాయి. కుక్క మానవుల పట్ల విశ్వాసం కలిగి వుంటుంది. కానీ తోడేలు అలాక్కాదు. దాడి చేయడమే ప్రధానంగా వుంటుంది. మనుషులను చూస్తే ఇవి దాక్కుంటాయి.
 
కుక్క-తోడేలుకు పుట్టడం వల్ల కొన్నిసార్లు ఇవి కుక్కల్లా విశ్వాసంతోనూ, కొన్నిసార్లు తోడేళ్లలా ప్రమాదకరంగానూ ప్రవర్తిస్తాయి. చిన్నపిల్లలపై దాడులు చేసే స్వభావంతో వుంటాయి. తోడేలు లక్షణాల కారణంగా ఇంట్లో వున్నప్పటికీ కొరకడం, గుంతలు తవ్వడం వంటివి చేస్తాయి. ఈ లక్షణాలు కలిగిన తోడేలుకుక్క జాతి ఇంట్లో వుండటం కష్టతరంగా మారుతుంది. ఇంటి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటాయి. అదేవిధంగా వోల్ఫ్ డాగ్ ఎవరినైనా కరిస్తే దాని ద్వారా రేబిస్ సోకితే యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందో లేదో కూడా చెప్పలేమని అంటున్నారు. 

Srinandu: పెళ్లి చూపులు అంత స్పెషల్ సినిమా సైక్ సిద్ధార్థ : సురేష్ బాబు

Srinandu: పెళ్లి చూపులు అంత స్పెషల్ సినిమా సైక్ సిద్ధార్థ : సురేష్ బాబుశ్రీ నందు తన అప్ కమింగ్ మూవీ 'సైక్ సిద్ధార్థ'కు రానా దగ్గుబాటి స్పిరిట్ మీడియా బ్యాకింగ్ తో వస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి వరుణ్ రెడ్డి దర్శకత్వం వహించారు. స్పిరిట్ మీడియా, నందునెస్ కీప్ రోలింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్లపై శ్రీ నందు, శ్యామ్ సుందర్ రెడ్డి తుడి సంయుక్తంగా నిర్మించారు. మ్యాడ్ మాక్స్-స్టైల్ మ్యాడ్‌నెస్‌తో యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌గా రూపొందిన సైక్ సిద్ధార్థ లో హై ఎనర్జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వుండబోతుంది.

Catherine Tresa: సందీప్ కిషన్... అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మా లో కేథరీన్ థ్రెసా స్పెషల్ సాంగ్

Catherine Tresa: సందీప్ కిషన్... అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మా లో కేథరీన్ థ్రెసా స్పెషల్ సాంగ్సుబాస్కరన్ నేతృత్వంలోని లైకా ప్రొడక్షన్స్, అద్భుతమైన సాంకేతిక నైపుణ్యం, వరల్డ్ వైడ్ ఎట్రాక్షన్ వుండే బిగ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించే చిత్రాలని చేస్తోంది. జాసన్ సంజయ్ దర్శకత్వంలో యాక్షన్-అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మాను నిర్మాణ సంస్థ ప్రస్తుతం చిత్రీకరిస్తోంది. ఇందులో సందీప్ కిషన్ హీరో పాత్ర పోషిస్తున్నారు. షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకుంది.

నేను ఒక్కోసారి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కోల్పోతుంటా: పవన్ కల్యాణ్ పాత వీడియో

నేను ఒక్కోసారి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కోల్పోతుంటా: పవన్ కల్యాణ్ పాత వీడియోతను కొన్నిసార్లు కొన్ని సినిమాలకు రెమ్యునరేషన్ కోల్పోతుంటానని డిప్యూటీ సీఎం, నటుడు పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. ఇది పాత వీడియో అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం అది వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో పవన్ కల్యాణ్ ఏమన్నారంటే... ఒక పనిని ఫలవంతంగా చేయాలంటే ఒక చిన్నసైజు యుద్ధం చేయాలి. మనం కూర్చునే చెక్క టేబుల్ కావాలంటే చెట్లు నరకాలి, ఇంకా ఆ తర్వాత ఎంతో పనిచేస్తే కానీ ఆ టేబుల్ మనదగ్గరకి రాదు. అలాగే సినిమా చేయాలంటే ముఖ్యంగా నిర్మాత నలిగిపోతాడు. ఎందరినో ఒప్పించాలి.

D. Suresh Babu: సినిమా వ్యాపారం వీధిలోకి వెళ్ళింది : డి. సురేష్ బాబు

D. Suresh Babu: సినిమా వ్యాపారం వీధిలోకి వెళ్ళింది : డి. సురేష్ బాబుబాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2-తాండవం చిత్రం ఊహించని సమస్యల కారణంగా చిత్ర బృందం విడుదలను నిలిపివేసింది, అభిమానులను నిరాశపరిచింది. వాయిదా తర్వాత, ఆలస్యం వెనుక గల కారణం గురించి అనేక సిద్ధాంతాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. విడుదల ఆలస్యంపై టాలీవుడ్ నిర్మాత సురేష్ బాబు ఇప్పుడు స్పందించారు.

akhanda 2 Update: అఖండ 2 విడుదల కాకపోవటంతో ఎగ్జిబిటర్స్ చాలా నష్టపోయారు : నట్టికుమార్

akhanda 2 Update: అఖండ 2 విడుదల కాకపోవటంతో ఎగ్జిబిటర్స్ చాలా నష్టపోయారు : నట్టికుమార్ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాన్-ఇండియన్ చిత్రం అఖండ 2 చివరి నిమిషంలో ఆగిపోయింది, ఎరోస్ ఇంటర్నేషనల్ మరియు ఇతరలతో కూడిన ఆర్థిక సమస్యలు దాని ప్రణాళిక విడుదలకు అంతరాయం కలిగించడంతో. ఊహించని ఆలస్యం అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేసింది, అయితే నిర్మాతలు సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి రాత్రంతా పనిచేశారు. ఇప్పుడు, నిజమైన పురోగతి కనిపిస్తోంది, ఇది అభిమానులకు కొన్ని శుభవార్తలను తెస్తుంది.

భార్యాభర్తల కోసం ఈ చిట్కాలు..

భార్యాభర్తల కోసం ఈ చిట్కాలు..ఆలుమగల సంబంధాలు బలపడాలంటే.. ఈ చిట్కాలు పాటించాలి అంటున్నారు సైకలాజిస్టులు. దంపతుల్లో ముఖ్యంగా రాజీపడే ధోరణి వుండాలి. ఒకరి కోసం ఇంకొరు మెట్టు దిగాలి. పట్టుదల, మొండితనం వుండకూడదు. భార్యాభర్తలు చాలామంది గొడవ పడుతున్నప్పుడు పెద్దగా అరుస్తుంటారు. అర్థం పర్థం లేని మాటలు అనేస్తారు. అలాకాకుండా ఉండాలంటే గొడవ సమయంలో దంపతుల్లో ఒకరు సైలెంట్​గా ఉండాలని, దీని వల్ల ఎదుటివారికి కోపం కంట్రోల్ అవుతుందని సైకలాజిస్టులు సూచిస్తున్నారు.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?మసాలలో ధనియాలను వాడుతుంటారు. ధనియాల తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రలేమితో బాధపడే వారు ధనియాల కషాయంలో కొద్దిగా పాలు కలుపుకొని తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుంది. ధనియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం కలిపి నూరుకుని గుళికల్లా చేసుకొని మూడు పూటలా ఒక్కోటి వేసుకొంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. గర్భవతులు తమ ఆహారంలో ధనియాలు తీసుకోవడం వల్ల గర్భకోశానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.
