జనం మధ్యకి తోడేలుకుక్కలు వచ్చేసాయా? యూసఫ్గూడలో బాలుడిపై వీధి కుక్క దాడి
హైదరాబాదులోని యూసఫ్ గూడ శ్రీలక్ష్మీనరసింహ నగర్ ప్రాంతంలో గేటు వద్ద ఆడుకుంటున్న బాలుడిపై దారినే పోతున్న వీధి కుక్క ఒక్కసారి పైనబడి దాడి చేసింది. ఇంతలో బాలుడిపై కుక్క దాడి చేయడాన్ని గమనించిన పెద్దాయన కర్రతో దాన్ని తోలేసాడు. కుక్క కాటుకి గురైన బాలుడిని చికిత్స నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. కాగా ఇటీవల కుక్కల దాడులు చేస్తున్నా కార్పొరేషన్ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
తోడేలుకుక్క జాతి వచ్చేసిందా?
ఇటీవల అడవి జంతువులపై పరిశోధనలు చేసే ప్రొఫెసర్ బిలాల్ హబీబ్ ఓ అరుదైన దృశ్యాన్ని చూసారు. అదేమిటంటే... కుక్కతో తోడేలు సంపర్కం చేస్తూ కనిపించడం. ఈ కలయిక చాలా ప్రమాదకరమని ఆయన అంటున్నారు. వీటికి పుట్టే పిల్లలు తోడేలు స్వభావంతోనూ కుక్క స్వభావంతోనూ వుంటాయి. కుక్క మానవుల పట్ల విశ్వాసం కలిగి వుంటుంది. కానీ తోడేలు అలాక్కాదు. దాడి చేయడమే ప్రధానంగా వుంటుంది. మనుషులను చూస్తే ఇవి దాక్కుంటాయి.
కుక్క-తోడేలుకు పుట్టడం వల్ల కొన్నిసార్లు ఇవి కుక్కల్లా విశ్వాసంతోనూ, కొన్నిసార్లు తోడేళ్లలా ప్రమాదకరంగానూ ప్రవర్తిస్తాయి. చిన్నపిల్లలపై దాడులు చేసే స్వభావంతో వుంటాయి. తోడేలు లక్షణాల కారణంగా ఇంట్లో వున్నప్పటికీ కొరకడం, గుంతలు తవ్వడం వంటివి చేస్తాయి. ఈ లక్షణాలు కలిగిన తోడేలుకుక్క జాతి ఇంట్లో వుండటం కష్టతరంగా మారుతుంది. ఇంటి నుంచి పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తుంటాయి. అదేవిధంగా వోల్ఫ్ డాగ్ ఎవరినైనా కరిస్తే దాని ద్వారా రేబిస్ సోకితే యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుందో లేదో కూడా చెప్పలేమని అంటున్నారు.