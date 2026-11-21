హైదరాబాద్ ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్లో ప్రారంభోత్సవ రోజునే రూ.800 కోట్ల అమ్మకాలు సాధించిన ఏఎస్బీఎల్ లెగసీ
హైదరాబాద్: సెంట్రల్ హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్ వద్ద ఏఎస్బీఎల్ సంస్థ చేపట్టిన తొలి నివాస ప్రాజెక్టు ‘ఏఎస్బీఎల్ లెగసీ’ ప్రారంభోత్సవ రోజే రూ.800 కోట్ల విలువైన అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్లో ప్రారంభమైన ఈ ప్రాజెక్టు, ఆ ప్రాంతంలోనే అత్యంత ఎత్తైన నివాస సముదాయంగా, తొలి పూర్తి గేటెడ్ కమ్యూనిటీగా నిలవనుంది. హైదరాబాద్లోని అత్యంత సుస్థిరమైన నివాస ప్రాంతాల్లో ఒకటైన ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్లోకి కంపెనీ ప్రవేశించడానికి ఈ ప్రాజెక్టు నాంది పలికింది.
ప్రాజెక్టు ప్రారంభంతో పాటు ఏఎస్బీఎల్ ‘హ్యాండోవర్ వరకు జీరో ఈఎంఐ’ ఆఫర్ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. ఈ ఆఫర్ కింద గృహ కొనుగోలుదారులు ఇంటిని బుక్ చేసుకుని, ఇంటిని అప్పగించేవరకు ఎలాంటి చెల్లింపులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సాధారణంగా నిర్మాణ సమయంలో వినియోగదారులు చెల్లించాల్సిన వడ్డీ మొత్తాన్ని ఆ కాలమంతా కంపెనీనే భరిస్తుంది.
సాధారణంగా ఒక కొనుగోలుదారు నిర్మాణంలో ఉన్న ఇంటిని గృహరుణం ద్వారా కొనుగోలు చేసినప్పుడు, నిర్మాణ పనులు ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ బ్యాంకు విడతల వారీగా రుణాన్ని విడుదల చేస్తుంది. ఇలా విడుదలైన రుణ మొత్తంపై కొనుగోలుదారుడు వడ్డీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నిర్మాణం పురోగమిస్తున్న కొద్దీ ఈ చెల్లింపులు పెరుగుతూ, చివరకు పూర్తి ఈఎంఐలుగా మారతాయి. ఇప్పటికే అద్దె చెల్లిస్తున్న లేదా మరో ఇంటి రుణాన్ని నిర్వహిస్తున్న కుటుంబాలకు, కొత్త ఇంట్లోకి మారడానికి ముందే, కొన్నిసార్లు రెండు ఇళ్లకు సంబంధించిన ఆర్థిక బాధ్యతలను ఒకేసారి భరించాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది.
మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న చాలా ప్రీ-ఈఎంఐ ఆఫర్లు నిర్మాణంలో ఒక నిర్దిష్ట దశ వరకు మాత్రమే, సాధారణంగా తొలి స్లాబ్ పూర్తయ్యే వరకు మాత్రమే ఊరటనిస్తాయి. అయితే, ఏఎస్బీఎల్ ఆఫర్ నిర్మాణ కాలం మొత్తం ఈ ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. ఈ పథకం కింద కొనుగోలుదారులు బుకింగ్ మొత్తాన్ని చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఇంటిని అప్పగిస్తున్నట్లు అధికారికంగా సమాచారం ఇచ్చే వరకు వడ్డీ భారాన్ని ఏఎస్బీఎల్ భరిస్తుంది. మిగిలిన ఇంటి ధరను అప్పగించే సమయంలో చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నిర్మాణంలో ఉన్న కొత్త ఇంటి కోసం వేచి చూసే సమయంలో కొనుగోలుదారులపై పడే ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించడమే ఈ ఆఫర్ లక్ష్యం.
సుమారు 7.97 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో నిర్మిస్తున్న ఏఎస్బీఎల్ లెగసీలో జీ+50 అంతస్తుల ఎత్తుతో మూడు నివాస టవర్లు ఉంటాయి. ఇందులో 1,970 నుంచి 3,015 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో 3, 4 బీహెచ్కే అపార్ట్మెంట్లు ను అందిస్తుంది. వీటి ధరలు రూ.1.99 కోట్ల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
ఈ ప్రాజెక్టులో 73.25 శాతం ఖాళీ స్థలం, 74 వేల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో క్లబ్హౌస్, సుమారు 1.70 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఇతర సదుపాయాలు ఉన్నాయి. 50కి పైగా ఆధునిక సదుపాయాలను ఇక్కడ కల్పిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు ప్రత్యేకతలలో డబుల్ హైట్ లాబీ, రెండు మీటర్ల వెడల్పుతో కారిడార్లు, ప్రతి అంతస్తులో ఒక్కో యూనిట్కు ఒక లిఫ్ట్, డ్యూయల్ సింక్ స్పేస్, అవుట్డోర్ లివింగ్ ఏరియాలు, మాస్టర్ బెడ్రూమ్లు, సౌకర్యవంతమైన వంటగదులు, యుటిలిటీ ప్రాంతాలు వున్నాయి.
సెంట్రల్ హైదరాబాద్లో అత్యున్నతంగా అభివృద్ధి చెందిన నివాస ప్రాంతాల్లో ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్ ఒకటి. ఇక్కడి నుంచి రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగ్గా ఉండటంతో పాటు పాఠశాలలు, వాణిజ్య ప్రాంతాలు, ఇతర సామాజిక మౌలిక సదుపాయాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అయితే, పెద్ద విస్తీర్ణంలో భూములు అందుబాటులో లేకపోవడంతో ఈ ప్రాంతంలో పెద్ద గేటెడ్ కమ్యూనిటీల నిర్మాణానికి అవకాశాలు పరిమితంగా ఉన్నాయి. ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్, నల్లకుంట, హిమాయత్నగర్ ప్రాంతాల నివాసితులు ఇలాంటి జీవనశైలిని పొందాలంటే పశ్చిమ హైదరాబాద్ వైపు వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది.
సెంట్రల్ హైదరాబాద్లోనే గేటెడ్ కమ్యూనిటీ విధానాన్ని ఏఎస్బీఎల్ లెగసీ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తుంది. దీంతో నివాసితులు తాము ఇప్పటికే స్థిరపడిన ప్రాంతాలను విడిచిపెట్టకుండానే మెరుగైన జీవనశైలికి మారవచ్చు. ఈ ప్రాజెక్టు ఆర్టీసీ క్రాస్రోడ్స్ మెట్రో స్టేషన్కు రెండు నిమిషాలు, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్కు ఎనిమిది నిమిషాలు, ఎంజీబీఎస్కు సుమారు 15 నిమిషాల దూరంలో ఉంది.
ఈ ప్రాజెక్టు గురించి ఏఎస్బీఎల్ సీఈవో, వ్యవస్థాపకుడు అజితేష్ కొరుపోలు మాట్లాడుతూ.. “హైదరాబాద్ వాస్తవంగా ఎలా అభివృద్ధి చెందిందో మీరు చూస్తే, దాని వేగవంతమైన అభివృద్ధి దశ చాలావరకు పశ్చిమ దిశలోనే జరిగింది. దీనికి ప్రధాన కారణం అక్కడే ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో భూములు అందుబాటులో ఉన్నాయి. మరోవైపు, సెంట్రల్ హైదరాబాద్లో డిమాండ్ కు ఎప్పుడూ కొరతలేదు. అయితే, పూర్తిస్థాయి గేటెడ్ కమ్యూనిటీని నిర్మించడానికి అవసరమైన పెద్ద భూభాగాలు ఇక్కడ అందుబాటులో లేకపోవడమే సమస్యగా మారింది. ప్రస్తుతం నగర కేంద్రంలో నాణ్యమైన గృహాల కొరత ఉండటానికి అసలు కారణం ఇదే. ఇళ్లకు డిమాండ్ లేకపోవడం మాత్రం కాదు” అని అన్నారు.