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  4. Assembly Elections to Be Held in 2029 May or June, Not 2028, Says Revanth Reddy
Written By సెల్వి
Last Updated : Friday, 10 July 2026 (19:54 IST)

2028లో కాదు.. 2029 మే లేదా జూన్‌లో జరుగుతాయి.. రేవంత్ రెడ్డి (video)

Revanth Reddy
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 10 Jul 2026 (19:54 IST)
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Revanth Reddy
కేంద్రం ప్రతిపాదించిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ కారణంగా, రాష్ట్రంలో తదుపరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2028 డిసెంబరుకు బదులుగా 2029 మే లేదా జూన్ నెలల్లో జరిగే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం తెలిపారు. ఖమ్మం జిల్లా చింతకాని మండలం జగన్నాథపురం గ్రామంలో రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేసిన అనంతరం జరిగిన రైతు ఆశీర్వాద సభలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ, రాబోయే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును ఆమోదించేందుకు బీజేపీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోందని ఆరోపించారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత తెలంగాణలో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల సంఖ్య 119 నుండి 182కి, లోక్‌సభ స్థానాల సంఖ్య 17 నుండి 26కి పెరుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
పార్టీ విజయంపై భద్రాచలం శ్రీరామచంద్రుని సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నానని చెబుతూ, కాంగ్రెస్ 117 అసెంబ్లీ స్థానాలను గెలుచుకుని తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, తదుపరి లోక్‌సభ ఎన్నికలలో తమ పనితీరును కాంగ్రెస్ కచ్చితంగా అంచనా వేసిందని పేర్కొన్న ముఖ్యమంత్రి, పార్టీ మరోసారి స్పష్టమైన ప్రజా తీర్పును సాధిస్తుందని చెప్పారు.
 
ప్రతిపక్షంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన రేవంత్ రెడ్డి, కే. చంద్రశేఖర్ రావు, కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని రాజకీయంగా ఓడించే వరకు తాను, తన ప్రభుత్వం రోజుకు 18 గంటల పాటు పనిచేస్తామని ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు నకిలీ సర్వేలు నిర్వహిస్తున్నారని ఆరోపించిన ఆయన, కల్వకుంట్ల కుటుంబంలో అంతర్గత కుట్రలు ఉన్నాయని కూడా పేర్కొన్నారు. 
 
తన ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రస్తావిస్తూ, గత రెండేళ్లన్నర కాలంలో రైతుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1.70 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేసిందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలా కాకుండా, తమ ప్రభుత్వం ధాన్యం సేకరణతో పాటు బోనస్ కూడా అందిస్తోందని, అలాగే రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ అనేది కాంగ్రెస్ పేటెంట్ అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
 
మేడిగడ్డ బ్యారేజీ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, అందులో నీటిని నింపితే భద్రాచలం మునిగిపోతుందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆ పుణ్యక్షేత్రం మునిగిపోయేలా చేయడం ద్వారా రాజకీయాలు చేయాలా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. అలాగే, సీనియర్ నేత టి. హరీష్ రావు బీజేపీ నాయకులతో రహస్య సమావేశాలు జరుపుతున్నారని ఆరోపించిన ఆయన, ఆ ఆరోపణను బహిరంగంగా ఖండించాలని సవాలు విసిరారు.
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సెల్వి

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