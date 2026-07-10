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2028లో కాదు.. 2029 మే లేదా జూన్లో జరుగుతాయి.. రేవంత్ రెడ్డి (video)
కేంద్రం ప్రతిపాదించిన నియోజకవర్గాల పునర్విభజన ప్రక్రియ కారణంగా, రాష్ట్రంలో తదుపరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు 2028 డిసెంబరుకు బదులుగా 2029 మే లేదా జూన్ నెలల్లో జరిగే అవకాశం ఉందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి శుక్రవారం తెలిపారు. ఖమ్మం జిల్లా చింతకాని మండలం జగన్నాథపురం గ్రామంలో రైతు భరోసా నిధులను విడుదల చేసిన అనంతరం జరిగిన రైతు ఆశీర్వాద సభలో ఆయన ప్రసంగిస్తూ, రాబోయే పార్లమెంటు సమావేశాల్లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లును ఆమోదించేందుకు బీజేపీ ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోందని ఆరోపించారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన తర్వాత తెలంగాణలో అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల సంఖ్య 119 నుండి 182కి, లోక్సభ స్థానాల సంఖ్య 17 నుండి 26కి పెరుగుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Revanth Reddy
పార్టీ విజయంపై భద్రాచలం శ్రీరామచంద్రుని సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నానని చెబుతూ, కాంగ్రెస్ 117 అసెంబ్లీ స్థానాలను గెలుచుకుని తిరిగి అధికారంలోకి వస్తుందని రేవంత్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు, తదుపరి లోక్సభ ఎన్నికలలో తమ పనితీరును కాంగ్రెస్ కచ్చితంగా అంచనా వేసిందని పేర్కొన్న ముఖ్యమంత్రి, పార్టీ మరోసారి స్పష్టమైన ప్రజా తీర్పును సాధిస్తుందని చెప్పారు.
ప్రతిపక్షంపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన రేవంత్ రెడ్డి, కే. చంద్రశేఖర్ రావు, కల్వకుంట్ల కుటుంబాన్ని రాజకీయంగా ఓడించే వరకు తాను, తన ప్రభుత్వం రోజుకు 18 గంటల పాటు పనిచేస్తామని ప్రకటించారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు నకిలీ సర్వేలు నిర్వహిస్తున్నారని ఆరోపించిన ఆయన, కల్వకుంట్ల కుటుంబంలో అంతర్గత కుట్రలు ఉన్నాయని కూడా పేర్కొన్నారు.
తన ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రస్తావిస్తూ, గత రెండేళ్లన్నర కాలంలో రైతుల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.1.70 లక్షల కోట్లు ఖర్చు చేసిందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలా కాకుండా, తమ ప్రభుత్వం ధాన్యం సేకరణతో పాటు బోనస్ కూడా అందిస్తోందని, అలాగే రైతులకు ఉచిత విద్యుత్ అనేది కాంగ్రెస్ పేటెంట్ అని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
మేడిగడ్డ బ్యారేజీ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, అందులో నీటిని నింపితే భద్రాచలం మునిగిపోతుందని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఆ పుణ్యక్షేత్రం మునిగిపోయేలా చేయడం ద్వారా రాజకీయాలు చేయాలా అని ఆయన ప్రశ్నించారు. అలాగే, సీనియర్ నేత టి. హరీష్ రావు బీజేపీ నాయకులతో రహస్య సమావేశాలు జరుపుతున్నారని ఆరోపించిన ఆయన, ఆ ఆరోపణను బహిరంగంగా ఖండించాలని సవాలు విసిరారు.
117 - that’s the number of seats we will win in next assembly elections - CM Revanth Reddy— Naveena (@TheNaveena) July 10, 2026
Assembly elections will take place in May-June 2029.
Parliament seats will increase from 17 to 26.
Assembly seats will increase to 182 and we will win over 117 seats. pic.twitter.com/Wc9hKVajJx
director Ashok :భాగమతి దర్శకుడు అశోక్ పై కేసు నమోదు ?
నానితో పిల్ల జమిందార్, ఆదిసాయికుమార్ తో సుకుమారుడు, అనుష్క తో భాగమతి చిత్రాలు తీసిన దర్శకుడు ఇప్పుడు ఓ కేసును ఎదుక్కొంటున్నట్లు ఫిలిం నగర్ కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఔత్సాహిక కళాకారుడిని హీరోగా సినీ పరిశ్రమకు పరిచయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చి, అతని తల్లిదండ్రుల నుంచి రూ.3.5 కోట్లు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలపై దర్శకుడు గుడ్లూరి అశోక్ బాబుపై కేసు నమోదైంది.
Varun Tej : వరుణ్ తేజ్ చిత్రం కొరియన్ కనకరాజు డేట్ ఫిక్స్
వరుణ్ తేజ్, మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యూనిక్ హారర్-కామెడీ 'కొరియన్ కనకరాజు'తో అలరించడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ సంయుక్తంగా భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ చివరి దశలో ఉంది. ఇంతకుముందు విడుదలైన టైటిల్ గ్లింప్స్, హారర్, కామెడీ, కొరియన్ కల్చర్ ఎలిమెంట్స్ కూడిన ఈ చిత్రంలోని వినోదాత్మకంగా చూపిస్తూ భారీ బజ్ను సృష్టించింది. ఈ చిత్రంలోని ఫస్ట్ సింగిల్ 'కంసంనిదా' కూడా చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది.
రామ్ పోతినేని RAPO23 చిత్రానికి సామ్ సిఎస్ మ్యూజిక్
ఈ సినిమా షూటింగ్ షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. తాజాగా మేకర్స్ అదిరిపోయే అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఖైదీ, పుష్ప 2, మహా అవతార్ నరసింహ వంటి చిత్రాలకు అదిరిపోయే సౌండ్ ట్రాక్స్ అందించిన సామ్ సిఎస్ ఈ చిత్రానికి మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. #RAPO23లో సామ్ సిఎస్ చేరడంతో మ్యూజికల్ కూడా ఈ చిత్రం భారీ అంచనాలని నెలకొల్పింది. #RAPO23లో మ్యూజిక్ నెక్స్ట్ లెవల్ లో ఉండబోతోంది.
శ్రీకాంత్, లయ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ కాంబినేషన్ లో మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్
Nikhil: రోషన్ కనకాల హీరోగా ఫాంటసీ, సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రం ప్రారంభం
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