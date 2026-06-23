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రూ.17 లక్షలతో పరారైన ఏటీఎం వ్యాన్ డ్రైవర్.. ఎక్కడ? (video)
ట్రంక్ బాక్స్ నుంచి డబ్బును కొట్టేసి బైకుపై పరారైనాడు ఏటీఎం క్యాష్ వ్యాన్ డ్రైవర్. వివరాల్లోకి వెళితే.. హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో ఏటీఎం క్యాష్ వ్యాన్ డ్రైవర్ పక్కా ప్రణాళికతో రూ.17 లక్షలను దోచుకుని పారిపోయాడు. నోట్ల కట్టలతో ఉన్న ట్రంక్ బాక్స్ నుంచి డబ్బును దొంగిలించి, పక్కా ప్లానుతో ముందుగా పిలిపించుకున్న బైక్పై నిందితుడు తప్పించుకున్నాడు.
ATM cash van driver
రెయిన్ బజార్-సంతోష్ నగర్ ప్రధాన రహదారిపై ఈ భారీ డబ్బుల సంఘటన చోటుచేసుకుంది. వ్యాన్ ఏటీఎం వద్దకు చేరుకున్న తర్వాత.. డబ్బు నింపే సిబ్బంది ఏటీఎం లోపలికి వెళ్లారు. అదే సమయంలో అటు వైపుగా ఒక బైక్ రాగా.. ఆ వ్యాన్లోని డబ్బు పెట్టెను తీసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. సిబ్బంది వచ్చి చూసేసరికి వ్యాన్లో డబ్బుల బాక్స్ కనిపించలేదు.
అదే సమయంలో వ్యాన్ డ్రైవర్ కూడా కనిపించకపోవడంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ భారీ చోరీ ఘటనపై చార్మినార్ జోన్ డీసీపీ కారే కిరణ్ ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు జరుగుతోంది. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుడు, అతనికి సహకరించిన వ్యక్తుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
17 లక్షలతో ఏటీఎం వ్యాన్ డ్రైవర్ పరార్— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) June 23, 2026
హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో ఏటీఎం క్యాష్ వ్యాన్ డ్రైవర్ పక్కా ప్రణాళికతో రూ.17 లక్షల నగదును అపహరించి పరారయ్యాడు. నోట్ల కట్టలతో ఉన్న ట్రంక్ బాక్స్ నుంచి డబ్బును దొంగిలించి, ముందుగా పిలిపించుకున్న బైక్పై నిందితుడు తప్పించుకున్నాడు. ఈ భారీ చోరీ ఘటనపై… pic.twitter.com/C1r0saPaQy
Ramcharan and modi: న్యూఢిల్లీలో రిపబ్లిక్ సమ్మిట్లో మోదీతో రామ్ చరణ్, అనిల్ కపూర్
నిన్న జరిగిన 'రిపబ్లిక్ సమ్మిట్'లో గౌరవనీయులైన ప్రధాన మంత్రి మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్,ఉపాసలను పలకరించినప్పటి సహజమైన దృశ్యాలు కొద్ది సేపటికి్రతమే సోషల్ మీడియాలో వచ్చాయి. ఈ వేడుకలో బాలీవుడ్ నుంచి అనిల్ కపూర్ తదితరులు కూడా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా రామ్ చరణ్ దంపతలుకు మోదీ ఆప్యాయపలుకరింపులు జరిగాయి. రామ్ చరన్ పెద్ది సినిమా విడుదలకు ముందు మోదీని ఢిల్లీలో కలిసినప్పుడు పెద్ద కథ గురించి వాకబు చేశారు. ఇది దేశభక్తివైపు యువతను తీసుకెళ్ళే కథాంశమని చరన్ వెల్లడించారు.
Manchu Lakshmi: క్రియేటర్స్ కు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కు మధ్య తేడా ఉంది :మంచు లక్ష్మి
ఆహా ఓటీటీ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ పేరుతో మరో ఇన్నోవేటివ్ షోను మన ముందుకు తీసుకొస్తోంది. జూలై 3వ తేదీ నుంచి ఈ షో ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. మంచు లక్ష్మి, వైవా హర్ష, రశ్మి ఈ కార్యక్రమానికి జ్యూరీగా వ్యవహరించనున్నారు. గ్రాండ్ పా కిచెన్ టీమ్, సింధు, దియాన వండర్ వుమెన్, అమృత ఫ్యాషనిస్టా, రవి యోలో గయ్, అనిరుధ్ అండ్ ప్రవీణ, ద దబిడి దిబిడి కపుల్, గౌతమ్ ఉత్తరాంధ్ర మెరుపు, అఖిల్ జాక్సన్ టాప్ తెలుగు ఇన్ఫుయెన్సర్ టైటిల్ కోసం పోటీ పడుతున్నారు. ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో టాప్ తెలుగు ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ షో కర్టెన్ రైజర్ ఈవెంట్ ఘనంగా జరిగింది.
సినిమా అనేది చౌకైన వినోద సాధనం, పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు తగ్గితే? చెర్రీ
పెద్ది సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల సమయంలో, మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ చేసిన కామెంట్స్ డిజిటల్ వేదికలపై పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. భారతదేశంలో సినిమా అనేది అత్యంత చౌకైన వినోద సాధనమని, ప్రేక్షకులు కలిసి ఆస్వాదించగలిగే గొప్ప అనుభవాలలో ఇదొకటని ఆయన పేర్కొన్నారు. మల్టీప్లెక్స్లలో పాప్కార్న్, స్నాక్స్ ధరలు విపరీతంగా పెంచారని, వాటిని తగ్గిస్తే థియేటర్ అనుభవం మరింత మెరుగ్గా ఉంటుందని చెర్రీ చెప్పినప్పటికీ, ఆయన వ్యాఖ్యలోని ప్రధాన ఉద్దేశ్యం సాధారణ సినీ ప్రేక్షకులలో చాలామందికి నచ్చలేదు.
సెన్సార్ తో కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ ఉంది, రోజు రోజుకూ కలెక్లన్లు పెరుగుతున్నాయి : దీవాన నిర్మాతలు
హీరో హర్షిత్ రెడ్డి నటించిన కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మించారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయయ్యారు. ఈ నెల 20న థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వచ్చిన "దీవాన" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చిత్ర సక్సెస్ గురించి ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడారు ప్రొడ్యూసర్స్ శ్రీదేవి కార్యంపూడి, వాసుదేవ్ కొప్పినేని.
Varma: పదహారేళ్ళ తర్వాత రీ రిలీజ్ కాబోతున్న రామ్ గోపాల్ వర్మ రక్త చరిత్ర
మాఫియా, హారర్, సస్పెన్స్ చిత్రాలను తీయడంతో పాటు యథార్థ ఘటనల నేపథ్య చిత్రాలను తెరకెక్కించడంలో రామ్ గోపాల్ వర్మది ఓ ప్రత్యేక శైలి. ఒకప్పుడు రాయలసీమ ఫ్యాక్షనిజంలో బద్ద శత్రువులైన రెండు వేర్వేరు గ్రూపులు అయిన పరిటాల రవి, మద్దెల చెరువు సూరిలకు సంబంధించిన యథార్థ ఘటనల ఆధారంగా రామ్ గోపాల్ వర్మ రూపొందించిన 'రక్త చరిత్ర' చిత్రం 2010లో విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే.