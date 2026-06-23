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  4. ATM cash van driver flees with Rs.17 lakh in Hyderabad
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 23 June 2026 (20:29 IST)

రూ.17 లక్షలతో పరారైన ఏటీఎం వ్యాన్ డ్రైవర్.. ఎక్కడ? (video)

ATM cash van driver
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 23 Jun 2026 (20:25 IST) Updated: Tue, 23 Jun 2026 (20:29 IST)
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ATM cash van driver
ట్రంక్ బాక్స్ నుంచి డబ్బును కొట్టేసి బైకుపై పరారైనాడు ఏటీఎం క్యాష్ వ్యాన్ డ్రైవర్. వివరాల్లోకి వెళితే.. హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో ఏటీఎం క్యాష్ వ్యాన్ డ్రైవర్ పక్కా ప్రణాళికతో రూ.17 లక్షలను దోచుకుని పారిపోయాడు. నోట్ల కట్టలతో ఉన్న ట్రంక్ బాక్స్ నుంచి డబ్బును దొంగిలించి, పక్కా ప్లానుతో ముందుగా పిలిపించుకున్న బైక్‌పై నిందితుడు తప్పించుకున్నాడు. 
 
రెయిన్ బజార్-సంతోష్ నగర్ ప్రధాన రహదారిపై ఈ భారీ డబ్బుల సంఘటన చోటుచేసుకుంది. వ్యాన్ ఏటీఎం వద్దకు చేరుకున్న తర్వాత.. డబ్బు నింపే సిబ్బంది ఏటీఎం లోపలికి వెళ్లారు. అదే సమయంలో అటు వైపుగా ఒక బైక్ రాగా.. ఆ వ్యాన్‌లోని డబ్బు పెట్టెను తీసుకుని అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. సిబ్బంది వచ్చి చూసేసరికి వ్యాన్‌లో డబ్బుల బాక్స్ కనిపించలేదు. 
 
అదే సమయంలో వ్యాన్ డ్రైవర్ కూడా కనిపించకపోవడంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఈ భారీ చోరీ ఘటనపై చార్మినార్ జోన్ డీసీపీ కారే కిరణ్ ప్రభాకర్ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు జరుగుతోంది. సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా నిందితుడు, అతనికి సహకరించిన వ్యక్తుల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
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సెల్వి

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