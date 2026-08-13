ఆగష్టు 14, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ఎలా వుందంటే..?
తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో (గంటకు 30-40 కి.మీ.) కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండి) హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
Weather forecast
హైదరాబాద్ - పరిసర జిల్లాలు: పరిస్థితులు: రోజంతా ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉండి, అడపాదడపా తేలికపాటి వర్షం లేదా జల్లులు కురుస్తాయి. ఉష్ణోగ్రత: పగటిపూట గరిష్టంగా 30°C -31°C, రాత్రిపూట కనిష్టంగా 24°C ఉంటుంది.
ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మంలలో అక్కడక్కడ మోస్తరు వర్షాలు, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో కొద్దిసేపు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, తీరప్రాంతంలోని అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి.
తీరప్రాంతాల్లో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. మత్స్యకారులు తీరానికి దూరంగా ఉన్న జలాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖాధికారులు సూచిస్తున్నారు.
రాయలసీమ ప్రాంతం (అనంతపురం, కడప, చిత్తూరు, కర్నూలు): పాక్షికంగా మేఘావృతమై లేదా పూర్తిగా మబ్బుగా ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షం లేదా చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రధాన పట్టణ ప్రాంతాలు (విశాఖపట్నం, విజయవాడ, తిరుపతి): ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C- 34°C మధ్య, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 25°C -27°C మధ్య ఉంటాయి. తీర ప్రాంతాల్లో అధిక తేమ కొనసాగుతుంది.