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  4. August 21, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

August 21, 2026: శుక్రవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (19:58 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. ప్రధానంగా మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురుస్తాయి. ఉత్తర-తూర్పు జిల్లాలలో (ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం వంటివి) అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన ఈదురు గాలుల హెచ్చరికలు జారీ చేయబడ్డాయి. 
 
హైదరాబాద్ ప్రాంతం: సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, తేలికపాటి, అక్కడక్కడ జల్లులు లేదా సాయంత్రం చినుకులు పడతాయి. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 28°C నుండి 30°C మధ్య, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 22°C నుండి 24°C మధ్య ఉంటాయి. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్, కోస్తాంధ్ర, యానాం: తీర ప్రాంతాలలో అక్కడక్కడ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడ ఉరుములు, మెరుపులు, గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీస్తాయి. విజయవాడలో వాతావరణం వెచ్చగా, తేమగా ఉంటుంది. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 33°C నుండి 35°C మధ్య ఉంటాయి మరియు మధ్యాహ్నం అక్కడక్కడ జల్లులు కురుస్తాయి. 
 
రాయలసీమ: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు, అకస్మాత్తుగా బలమైన గాలులు, మెరుపుల హెచ్చరికలు. దక్షిణ ప్రాంతాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. 
 
తిరుపతిలో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 36°C నుంచి 38°C వరకు ఉంటాయి. రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఆగస్టు నెలాఖరుకు ఉండే సాధారణ కాలానుగుణ సగటులకు దగ్గరగా ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పటికీ, అధిక తేమ కారణంగా పగటిపూట వాతావరణం వేడిగా అనిపిస్తుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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