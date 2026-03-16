హోండా మోటర్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా తెలంగాణలోని నిజామాబాద్లో రోడ్డు భద్రతా అవగాహన కార్యక్రమం
నిజామాబాద్: బాధ్యతాయుతమైన, జాగ్రత్తతో కూడిన ప్రయాణాన్ని ప్రోత్సహించే తన నిరంతర ప్రయత్నాల్లో భాగంగా హోండా మోటర్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా(HMSI) తెలంగాణలోని నిజామాబాద్లో సుసంఘటిత రోడ్డు భద్రతా అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో సన్ఫ్లవర్ హైస్కూల్, సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ డి సేల్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హైస్కూల్ నుంచి 2400కు పైగా విద్యార్థులు పాల్గొని, రోజువారీ ట్రాఫిక్ భద్రతపై అవగాహనను ఆసక్తికరమైన అభ్యాస అనుభవంగా మార్చారు.
ఈ కార్యక్రమంలో రోడ్డు భద్రతపై అవగాహన సెషన్లు, ఆటలు, క్విజ్లు, పరిస్థితుల ఆధారిత చర్చలు నిర్వహించబడ్డాయి. ఇవి పాల్గొనేవారికి భద్రతా సూత్రాలను నిజజీవిత పరిస్థితులతో అనుసంధానించుకునేలా రూపొందించబడ్డాయి. ఈ కార్యక్రమం చేసుకుంటూ నేర్చుకునే విధానాన్ని ప్రధానంగా ప్రోత్సహించింది. దీంతో యువ పాల్గొనేవారు అప్రమత్తత, క్రమశిక్షణ, బాధ్యతాయుతమైన రోడ్డు వినియోగదారులుగా తమ పాత్ర గురించి ముఖ్యమైన సందేశాలను సులభంగా గ్రహించేలా చేసింది.
భారత రోడ్డు రవాణా, రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ(MoRTH) విడుదల చేసిన భారతదేశంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు 2023 నివేదిక ప్రకారం, 2023లో తెలంగాణలో 22,903 రోడ్డు ప్రమాదాలు నమోదయ్యాయి. మొత్తం రోడ్డు ప్రమాదాల సంఖ్య పరంగా తెలంగాణ దేశంలో మొదటి 10 రాష్ట్రాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. ఈ గణాంకాలు తెలంగాణ అంతటా రోడ్డు భద్రతను బలోపేతం చేసే విస్తృత ప్రయత్నాల్లో భాగంగా అవగాహన ఆధారిత అభ్యాసం ఎంత ముఖ్యమో స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి.
అన్ని పాల్గొనేవారు ఈ సెషన్లలో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమం ద్వారా తమ పరిసరాల్లోని వీధులు మరింత సురక్షితంగా మారేందుకు సురక్షితమైన నిర్ణయాలు ఎలా సహాయపడతాయో గురించి ఆలోచించేలా వారికి ప్రేరణ లభించింది. హోండా మోటర్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా (HMSI) యొక్క రోడ్డు భద్రతా కార్యక్రమాలు దాని గ్లోబల్ దృక్పథమైన సేఫ్టీ ఫర్ ఎవ్రీవన్ మార్గదర్శకత్వంలో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ దృక్పథం ప్రకారం విద్యా సంస్థల్లో, ఇతర వేదికల్లో అమలు చేయగల వయస్సుకు అనుగుణమైన, సులభంగా అర్థమయ్యే అభ్యాస మాడ్యూల్స్కు ప్రాధాన్యం ఇస్తుంది. భారతదేశవ్యాప్తంగా సంస్థ తన ట్రాఫిక్ ట్రైనింగ్ పార్కులు, సేఫ్టీ డ్రైవింగ్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్లు నెట్వర్క్ మద్దతుతో పద్ధతిగత అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ, పరస్పర చర్యలతో కూడిన కార్యక్రమాల ద్వారా లక్షలాది మంది అభ్యాసకులను చేరుకుంది.
తెలంగాణతో పాటు ఇతర ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా హోండా మోటర్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా అందరికీ మరింత సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని ప్రోత్సహించే దిశగా అవగాహన, అభ్యాసాన్ని రోజువారీ అలవాట్లుగా పెంపొందించేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తోంది.