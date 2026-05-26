Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 26 May 2026 (16:09 IST)

బక్రీద్ పండుగ.. డిజిటల్ చెల్లింపుల ముసుగులో మోసం జాగ్రత్త.. సజ్జనార్

BY: సెల్వి
Publish: Tue, 26 May 2026 (16:07 IST) Updated: Tue, 26 May 2026 (16:09 IST)
బక్రీద్ పండుగ సమీపిస్తుండటంతో, నగరంలోని మేకలు, గొర్రెల మార్కెట్లు కొనుగోలుదారులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. అయితే, ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని, కొందరు మోసగాళ్లు డిజిటల్ చెల్లింపుల ముసుగులో అమాయక వ్యాపారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా, వీరు ఫోన్ పే వంటి నకిలీ మొబైల్ యాప్‌లను సృష్టించి, డబ్బు చెల్లించినట్లు సూచించే స్క్రీన్‌లను చూపించడం ద్వారా వ్యాపారులను మోసగిస్తున్నారు. 
 
మార్కెట్లలో నెలకొన్న రద్దీని మరియు గందరగోళాన్ని అవకాశంగా మలుచుకుని, తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బు నిజంగా జమ అయ్యిందో లేదో సరిచూసుకోని వ్యాపారులను ఈ మోసగాళ్లు నిలువునా ముంచుతున్నారు. ఈ విషయమై హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ ఒక హెచ్చరిక జారీ చేశారు. 
 
ఇటీవల కాంచన్‌బాగ్ మరియు రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ఇటువంటి రెండు మోసాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కాంచన్‌బాగ్‌లో, ముగ్గురు బైక్‌లపై వచ్చిన ఆరుగురు వ్యక్తులు ఒక వ్యాపారితో బేరసారాలు జరిపి, రూ. 68,000 చెల్లించినట్లు చూపే ఒక నకిలీ యాప్ స్క్రీన్‌ను చూపించి, పశువులను తీసుకువెళ్లారు. 
 
అదే విధంగా రాజేంద్రనగర్‌లో, నలుగురు వ్యక్తులు రూ. 48,000 విలువైన మేకలను కొనుగోలు చేసి, నకిలీ పేమెంట్ యాప్‌ను ఉపయోగించి అదే పద్ధతిలో విక్రేతను మోసం చేశారు. బాధితులు ఆ తర్వాత తమ బ్యాంకు ఖాతాలను తనిఖీ చేసుకున్నప్పుడు, తమ ఖాతాల్లో ఎటువంటి డబ్బు జమ కాలేదని గ్రహించి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
మేకలు, గొర్రెల వ్యాపారులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరైనా ఆన్‌లైన్‌లో డబ్బు పంపుతామని చెబితే, కొనుగోలుదారుడి ఫోన్‌లో కనిపించే స్క్రీన్‌షాట్‌ను గానీ, చెల్లింపు విజయవంతమైందనే సందేశాన్ని గానీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. పశువులను అప్పగించే ముందు, మీ మొబైల్‌కు వచ్చే అధికారిక బ్యాంక్ ఎస్ఎంఎస్‌ను తనిఖీ చేయండి, లేదా నేరుగా మీ బ్యాంకింగ్ యాప్‌ను తెరిచి బ్యాలెన్స్ పెరిగిందో లేదో నిర్ధారించుకోండి. 
 
వీలైనప్పుడల్లా, పెద్ద లావాదేవీలను నగదు రూపంలో స్వీకరించడం ఉత్తమమని ఎక్స్‌లో ఒక పోస్ట్‌లో తెలిపారు. ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా ప్రవర్తించినా లేదా మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నించినా, ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డయల్ 100కు కాల్ చేయండి లేదా పోలీసు అధికారులకు సమాచారం అందించండని చెప్పారు. 
