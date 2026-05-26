బక్రీద్ పండుగ.. డిజిటల్ చెల్లింపుల ముసుగులో మోసం జాగ్రత్త.. సజ్జనార్
బక్రీద్ పండుగ సమీపిస్తుండటంతో, నగరంలోని మేకలు, గొర్రెల మార్కెట్లు కొనుగోలుదారులతో కిటకిటలాడుతున్నాయి. అయితే, ఈ పరిస్థితిని ఆసరాగా చేసుకుని, కొందరు మోసగాళ్లు డిజిటల్ చెల్లింపుల ముసుగులో అమాయక వ్యాపారులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా, వీరు ఫోన్ పే వంటి నకిలీ మొబైల్ యాప్లను సృష్టించి, డబ్బు చెల్లించినట్లు సూచించే స్క్రీన్లను చూపించడం ద్వారా వ్యాపారులను మోసగిస్తున్నారు.
మార్కెట్లలో నెలకొన్న రద్దీని మరియు గందరగోళాన్ని అవకాశంగా మలుచుకుని, తమ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి డబ్బు నిజంగా జమ అయ్యిందో లేదో సరిచూసుకోని వ్యాపారులను ఈ మోసగాళ్లు నిలువునా ముంచుతున్నారు. ఈ విషయమై హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్ ఒక హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
ఇటీవల కాంచన్బాగ్ మరియు రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో ఇటువంటి రెండు మోసాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. కాంచన్బాగ్లో, ముగ్గురు బైక్లపై వచ్చిన ఆరుగురు వ్యక్తులు ఒక వ్యాపారితో బేరసారాలు జరిపి, రూ. 68,000 చెల్లించినట్లు చూపే ఒక నకిలీ యాప్ స్క్రీన్ను చూపించి, పశువులను తీసుకువెళ్లారు.
అదే విధంగా రాజేంద్రనగర్లో, నలుగురు వ్యక్తులు రూ. 48,000 విలువైన మేకలను కొనుగోలు చేసి, నకిలీ పేమెంట్ యాప్ను ఉపయోగించి అదే పద్ధతిలో విక్రేతను మోసం చేశారు. బాధితులు ఆ తర్వాత తమ బ్యాంకు ఖాతాలను తనిఖీ చేసుకున్నప్పుడు, తమ ఖాతాల్లో ఎటువంటి డబ్బు జమ కాలేదని గ్రహించి, పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
మేకలు, గొర్రెల వ్యాపారులు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎవరైనా ఆన్లైన్లో డబ్బు పంపుతామని చెబితే, కొనుగోలుదారుడి ఫోన్లో కనిపించే స్క్రీన్షాట్ను గానీ, చెల్లింపు విజయవంతమైందనే సందేశాన్ని గానీ గుడ్డిగా నమ్మవద్దు. పశువులను అప్పగించే ముందు, మీ మొబైల్కు వచ్చే అధికారిక బ్యాంక్ ఎస్ఎంఎస్ను తనిఖీ చేయండి, లేదా నేరుగా మీ బ్యాంకింగ్ యాప్ను తెరిచి బ్యాలెన్స్ పెరిగిందో లేదో నిర్ధారించుకోండి.
వీలైనప్పుడల్లా, పెద్ద లావాదేవీలను నగదు రూపంలో స్వీకరించడం ఉత్తమమని ఎక్స్లో ఒక పోస్ట్లో తెలిపారు. ఎవరైనా అనుమానాస్పదంగా ప్రవర్తించినా లేదా మిమ్మల్ని మోసం చేయడానికి ప్రయత్నించినా, ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డయల్ 100కు కాల్ చేయండి లేదా పోలీసు అధికారులకు సమాచారం అందించండని చెప్పారు.
పెద్ది తో రామ్ చరణ్ కి నేషనల్ అవార్డు వస్తుంది : శివరాజ్ కుమార్

రామ్ చరణ్ రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా 'పెద్ది'. బుచ్చి బాబు సానా దర్శకత్వంలో మైత్రి మూవీ మేకర్స్, సుకుమార్ రైటింగ్స్ సమర్పణలో వృద్ధి సినిమాస్ బ్యానర్పై వెంకట సతీష్ కిలారు భారీ స్థాయిలో నిర్మిస్తున్నారు. ఇప్పటికే చార్ట్ బస్టర్ పాటలు, అద్భుతమైన ట్రైలర్ తో సినిమాపై అంచనాలు భారీ స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఈ చిత్రం జూన్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించిన కన్నడ సూపర్ స్టార్ శివరాజ్ కుమార్ విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
'ఎపిక్ – ఫస్ట్ సెమిస్టర్' చిత్ర బృందం తాజాగా రెండవ గీతం 'ప్రియసఖి'ని విడుదల చేసింది. ఈ పాట తన భావోద్వేగ లోతు, హాయినిచ్చే అనుభూతితో ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకుంటోంది. ప్రేమ అనే భావన చుట్టూ అల్లుకున్న ఈ పాట, ఒక యువకుడు తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి పట్ల మనసులో దాచుకున్న మౌన భావాలను, ఆరాధనను, అనురాగాన్ని అందంగా ఆవిష్కరించింది.
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందుతున్న సినిమా చెన్నై లవ్ స్టోరీ. అమృత ప్రొడక్షన్స్, మాస్ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్స్ పై ఎస్ కేఎన్, సాయి రాజేశ్ నిర్మిస్తున్నారు. సాయి రాజేశ్ కథను అందిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రవి నంబూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. మెలొడీ బ్రహ్మ మణిశర్మ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు.
ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్ మీద సమంత, రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్ దువ్వూరు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న చిత్రం మా ఇంటి బంగారం. సమంత ప్రధాన పాత్రలో నందినీ రెడ్డి తెరకెక్కించిన ఈ మూవీని జూన్ 19న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం నాడు ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్లో సమంత మాట్లాడుతూ, మా ఇంటి బంగారం ట్రైలర్ అందరికీ నచ్చే ఉంటుందని భావిస్తున్నాను. మా కోసం ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతీ ఒక్క అభిమానికి థాంక్స్. నందినీ గారు, రాజ్ గారు ప్రతీ విషయంలో పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారు.