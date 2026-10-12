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  4. Balakrishna, Other Owners Agree To Surrender Land For Jubilee Hills Road-Widening
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 12 October 2026 (10:58 IST)

హీరో బాలకృష్ణ గొప్ప మనసు - రోడ్డు విస్తరణకు ఇంటి స్థలం విరాళం

Balakrishna
Written By: ఠాగూర్
Published: Mon, 12 Oct 2026 (10:58 IST)
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హైదరాబాద్ నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్య పరిష్కారానికి సినీ నటుడు, హిందూపురం ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ తన వంతు సహకారం అందించేందుకు ముందుకు వచ్చారు. కాసు బ్రహ్మానందరెడ్డి (కేబీఆర్) పార్కు చుట్టూ రహదారి విస్తరణ పనుల కోసం తన ఇంటికి చెందిన విలువైన స్థలాన్ని ప్రభుత్వానికి అప్పగించడానికి ఆయన అంగీకరించారు. ఈ నిర్ణయంతో ప్రజా ప్రయోజనాల పట్ల తన నిబద్ధతను చాటుకున్నారు.
 
కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ జీహెచ్ఎంసీ ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేసిన వన్-వే ట్రాఫిక్ విధానం విజయవంతం కావడంతో, దానిని శాశ్వతం చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ క్రమంలో కొన్ని చోట్ల ఉన్న ఇబ్బందులను తొలగించి, వాహనాల రాకపోకలను మరింత సులభతరం చేసేందుకు రోడ్ల విస్తరణ పనులు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా బాలకృష్ణ తన ఇంటికి చెందిన 862.77 చదరపు గజాల స్థలాన్ని ప్రభుత్వానికి ఇచ్చేందుకు అంగీకరించారు. దీనివల్ల బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ నుంచి దుర్గం చెరువు కేబుల్ బ్రిడ్జి, నాలెడ్జ్ సిటీ వైపు వెళ్లే వారికి ప్రయాణ సమయం గణనీయంగా ఆదా కానుంది.
 
రోడ్డు విస్తరణకు బాలకృష్ణ ఇస్తున్న స్థలానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఆయన తండ్రి, దివంగత ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు 1982లో ఈ ఇంటిని నిర్మించి బాలకృష్ణకు ఇచ్చారు. దశాబ్దాలుగా బాలకృష్ణ కుటుంబం ఇక్కడే నివసిస్తోంది. ఎన్నో కుటుంబ వేడుకలకు ఈ ఇల్లు వేదికగా నిలిచింది. అంతేకాదు, ఎన్టీఆర్ తన అభిమానులను కలిసేందుకు కూడా ఈ ఇంటినే ఉపయోగించేవారు. 
 
ఇంతటి ఘన చరిత్ర, వ్యక్తిగత అనుబంధం ఉన్నప్పటికీ, ప్రజా సంక్షేమాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని బాలకృష్ణ ఈ స్థలాన్ని వదులుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు. విస్తరణ పనుల వల్ల ప్రస్తుతం ఉన్న భవనంలో సగానికి పైగా భాగం తొలగింపునకు గురవుతుండటంతో, ఆయన వేరే ప్రాంతానికి మారనున్నారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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