సంబంధిత వార్తలు
తెలంగాణాలో చేతులు కలిపిన బద్ధ శత్రువులు.. ఎవరువారు?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇద్దరు బద్ధ శత్రువులు చేతులు కలిపారు. ఆ ఇద్దరు నేతలు భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందిన నేతలు. వీరిలో ఒకరు కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కాగా, మరొకరు ఈటల రాజేందర్. ఈ ఇద్దరు నేతల మధ్య గత కొంతకాలంగా విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇపుడు వీరిద్దరి కలయికతో ఈ విభేదాలకు తెరపడినట్టయింది. అలాగే, భవిష్యత్లో ఎన్నికలే లక్ష్యంగా ఇరువురు నేతలు కలిసికట్టుగా పనిచేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఓబీసీ మోర్చా జాతీయ అధ్యక్షుడు డాక్టర్ కె.లక్ష్మణ్ నివాసంలో శనివారం జరిగిన ఈ సయోధ్య భేటీకి రాష్ట్ర బీజేపీ వ్యవహారాల ఇన్చార్జ్ అభయ్ పాటిల్ మధ్యవర్తిత్వం వహించారు.
పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి ఐక్యంగా కృషి చేయాలని అధిష్టానం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసిందని అభయ్ పాటిల్ ఇరువురు నేతలకు వివరించినట్లు సమాచారం. ఈ సందర్భంగా ఈటల రాజేందర్ మాట్లాడుతూ, పార్టీ ప్రయోజనాల దృష్ట్యా చిన్న చిన్న భేదాభిప్రాయాలను పక్కనపెట్టడానికి తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని, తనకు ఎవరిపైనా వ్యక్తిగత ద్వేషం లేదని స్పష్టం చేశారు.
కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కూడా అదే రీతిలో స్పందిస్తూ.. తనకు ఎవరిపైనా కోపం లేదని, పార్టీ క్రమశిక్షణకు తాను పూర్తిగా కట్టుబడి ఉంటానని తెలిపారు. తన వైపు నుంచి ఏవైనా పొరపాట్లు ఉంటే సరిదిద్దుకుంటానని ఆయన హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమావేశం అనంతరం ఇరువురు నేతలు ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకుని ఫొటోలకు పోజులిచ్చారు. దీంతో వారి మధ్య సయోధ్య కుదిరినట్లు స్పష్టమైంది.
గత కొంతకాలంగా వేర్వేరు బీసీ సామాజిక వర్గాలకు చెందిన ఈ ఇద్దరు అగ్ర నేతల మధ్య నెలకొన్న అంతర్గత విభేదాలు పార్టీపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతున్నాయని ప్రచారం జరిగింది. తాజా పరిణామంతో ఆ వార్తలకు తెరపడినట్లయింది. అయితే, వారి మధ్య ఎటువంటి విభేదాలు లేవని, జమిలి ఎన్నికలు, మహిళా రిజర్వేషన్లు వంటి కీలక అంశాలపై మాత్రమే చర్చించామని ఈ సందర్భంగా ఎంపీ లక్ష్మణ్ వివరించారు.
అవకాశాల కోసం దిగజారను : కాజల్ అగర్వాల్
సినిమా అవకాశాల కోసం దిగజారబోనని నటి కాజల్ అగర్వాల్ అన్నారు. పైగా, తన మనసు చెప్పిందే తాను వింటానని, అవకాశాల కోసం అన్నింటికీ ఎస్ చెప్పనని స్పష్టం చేసారు. అదేసమయంలో తల్లిగా మారిన తర్వాత కథల ఎంపికలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానని వెల్లడించారు. పైగా, తనకు కొడుకు గర్వపడేలా సినిమాలు చేయడమే లక్ష్యమని కాజల్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. అలాగే, సోషల్ మీడియాను ఆమె బ్రెయిన్ పాయిజినింగ్గా అభివర్ణించారు.
72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుల్లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు అందుకున్న బ్రహ్మయుగం
నైట్ షిఫ్ట్ స్టూడియోస్, వై నాట్ స్టూడియోస్ నిర్మించిన ‘బ్రహ్మయుగం’ చిత్రం 72వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు (2024)లో రెండు ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలను అందుకున్నది. ఈ చిత్రానికి లభించిన అవార్డులు: ఉత్తమ ప్రధాన నటుడు- మమ్ముట్టి ఉత్తమ సినిమాటోగ్రఫీ- షెహ్నాద్ జలాల్ ‘కొడుమోన్ పొట్టి’ పాత్రలో అసాధారణ నటనతో ప్రేక్షకులను, విమర్శకులను విశేషంగా ఆకట్టుకున్న శ్రీ మమ్ముట్టి గారికి హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. అలాగే, తన అద్భుతమైన ఛాయాగ్రహణంతో చిత్రానికి ప్రత్యేకమైన దృశ్య వైభవాన్ని అందించిన షెహ్నాద్ జలాల్ గారికి ప్రత్యేక అభినందనలు.
New Delhi: 72వ జాతీయ చలనచిత్ర పురస్కారాల విజేతల ప్రకటన వెలువడింది
'కమిటీ కురొల్లొ' ఉత్తమ తెలుగు చిత్రం పురస్కారాన్ని గెలుచుకుంది. యదు వంశీ దర్శకత్వంలో, నిహారిక కొణిదెల దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఈ చిత్రంతో యదు వంశీ దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఈ చిత్రం పలువురు కొత్త నటీనటులను, సాంకేతిక నిపుణులను పరిచయం చేయడమే కాకుండా, ఉత్తమ మేకప్ పురస్కారాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఈ గౌరవాన్ని పి. రవికుమార్ అందుకున్నారు.
L.B. Sriram: ఆలస్యంగా గుర్తించినందుకు అవమానంగా ఉంది : ఎల్. బి. శ్రీరామ్
ఈ సందర్భంగా చిత్రం గురించి ఎల్.బి. శ్రీరామ్ మాట్లాడుతూ... సినిమాలో అయితే జడ్జి స్థానంలో నిలుచున్నాను. కానీ వేదికపైన ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలంటే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇంత గొప్ప దర్శకుడ్ని ఇంత ఆలస్యంగా గుర్తించడానికి అవమానంగా ఉంది నాకు. ఇండస్ట్రీ ఇప్పటి వరకు ఈయనను ఎందుకు గుర్తించలేదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. నాకు ఆయన సినిమాల్లో అనేక పాత్రలు ఇచ్చారు. చాలా మల్టీ ట్యాలెంటెడ్ ఆయన. జర్నలిజాన్ని సెకండరీగా పెట్టుకుని సినిమాలు తీస్తూ చేతులు కాల్చుకోవడం అయిపోయింది.
Ali: బద్రి లోని హే చికీతా పాట పెద్ద హిట్ అయిందో ఈ సినిమా హిట్ : అలీ
అభినవ్ మణికంఠ, దివిజ ప్రభాకర్, తన్మయ్ ఖుషి, దేవి ప్రసాద్, ఈటీవీ ప్రభాకర్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన హే చికీతా’ మూవీని ధనరాజ్ లెక్కల తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాని జూలై 24న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ నుంచి ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, టీజర్, సాంగ్స్ ఇలా అన్నీ కూడా ప్రేక్షకుల్లో అంచనాలు పెంచేశాయి. ఈ చిత్ర ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్కి చదలవాడ శ్రీనివాసరావు, తుమ్మలపల్లి రామ సత్యనారాయణ, రామ్ లక్ష్మణ్ మాస్టర్స్, కమెడియన్ అలీ, వీఎన్ ఆదిత్య, ప్రసన్న కుమార్ ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.