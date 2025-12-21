కొండగట్టు ఆలయానికి టీటీడీ నిధులు... పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సు
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సుప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం సత్రం నిర్మాణానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిధులు కేటాయించింది. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ సిఫార్సు మేరకు ఈ నిధులను తితిదే కేటాయించడం గమనార్హం. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ వెల్లడించారు.
ఇదే విషయంపై మంత్రి బండి సంజయ్ మాట్లాడుతూ, కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి వచ్చే భక్తుల సౌకర్యార్థం 96 గదుల సత్ర నిర్మాణానికి తితిదే రూ.35.19 కోట్లు కేటాయించడం హర్షణీయమన్నారు. ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సిఫారసుతో ఈ నిధులు మంజూరు కావడం ప్రశంసనీయమని పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల కొండగట్టుకు వచ్చే భక్తులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని తెలిపారు.
కొండగట్టు ఆలయ అభివృద్ధికి గతంలో రూ.100 కోట్లు కేటాయిస్తామని చెప్పిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదని ఆయన విమర్శించారు. అలాగే, ప్రస్తుతం అధికారంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా నయా పైసా నిధులు విదల్చలేదన్నారు. పైగా, ఆర్జిత సేవల చార్జీల పేరుతో అదనపు భారాన్ని మోపుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.
భక్తులకు కనీస సౌకర్యాలు లేక ఇబ్బందులు పడుతున్నా అప్పటి బీఆర్ఎస్, ఇప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్ పాలకులకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే కొండగట్టు ఆలయ అభివృద్ధికి తగిన నిధులు కేటాయించి, అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేయాలని బండి సంజయ్ కోరారు.