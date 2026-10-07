బేగంపేట.. ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెపై లైంగిక దాడి.. తండ్రిపై పోక్సో చట్టం నమోదు
మహిళలపై అత్యాచారాలు పెరిగిపోతున్నాయి. కామాంధులు వయోబేధం లేకుండా మహిళలపై అకృత్యాలు జరుగుతున్నాయి. తాజాగా బేగంపేటలో తన ఎనిమిదేళ్ల కుమార్తెపై లైంగిక దాడికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు రావడంతో ఒక వ్యక్తిపై పోక్సో (లైంగిక నేరాల నుండి పిల్లల రక్షణ) చట్టం కింద కేసు నమోదైంది.
నిందితుడు గత కొన్ని రోజులుగా ఆ బాలికతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తుండటాన్ని గమనించిన తల్లి పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఫిర్యాదు ఆధారంగా, పోలీసులు పోక్సో చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. బాధితురాలైన బాలికకు అవసరమైన సంరక్షణ, మద్దతు కల్పిస్తున్నారు.