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  4. Big Jewelry store robbed of Rs.25 crore gold in hyderabad
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్

11 నిమిషాల వ్యవధిలో రూ.2.5 కోట్ల విలువైన బంగారు నగలు చోరీ

one Kg Gold
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 6 Oct 2026 (09:07 IST)
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హైదరాబాద్ నగర శివారు ప్రాంతమైన మేడిపల్లిలో ఘరానా చోరీ జరిగింది. కేవలం 11 నిమిషాల వ్యవధిలో ఏకంగా రూ.2.5 కోట్ల విలువ చేసే బంగారు ఆభరణాలను చోరీ చేశారు. ఈ ఘటన సోమవారం తెల్లవారుజామున జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకివచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, 
 
మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి జిల్లా మేడిపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హైదరాబాద్ - వరంగల్ జాతీయ రహదారిపై ఉన్న ప్రముఖ నగల దుకాణంలోకి మాస్కులు ధరించిన ఏడుగురు ముసుగు దొంగలు సోమవారం తెల్లవారుజామున 4.07 గంటల సమయంలో చొరబడ్డారు. ముందుగా బయట ఉన్న సీసీటీ కెమెరా, అలారం వైర్లను కత్తిరించి ఇనుప రాడ్లతో షట్టర్ తాళాలను పగులగొట్టారు. ఆ తర్వాత ఓ వ్యక్తి అద్దం పగలగొట్టి లోపలికి ప్రవేశించగా, మిగిలిన ఆరుగురు బయట కాపలా కాశారు. 
 
షోరూమ్‌లోకి వెళ్లిన వ్యక్తి కేవలం ఐదు నిమిషాల్లోనే 580 బంగారు ఆభరణాలను రెండు బ్యాగుల్లో సర్దుకుని బయటకు వచ్చాడు. ఉదయం 4:18 గంటలకు నిందితులందరూ అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు. ఉదయం 7 గంటల సమయంలో వాచ్ మ్యాన్ షట్టర్ తెరిచి ఉండటాన్ని గమనించి, షోరూం ఫ్రాంచైజీ యజమాని సుబ్రహ్మణ్యంకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఆయన వెంటనే మేడిపల్లి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించి, నిందితుల కోసం ప్రత్యేక బృందాలను రంగంలోకి దించారు.
 
దోపిడీ జరిగిన తీరును బట్టి ఇది పక్కా ప్రణాళికతో జరిగినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. నిందితులు యువకులే అయి ఉండొచ్చని, ఇది బిహార్‌కు చెందిన ముఠా పనే కావచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. ఇటీవల దుకాణంలో ముగ్గురు ఉద్యోగులు మానేసిన నేపథ్యంలో, వారి ప్రమేయంపైనా పోలీసులు విచారణ జరుపుతున్నారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీని పరిశీలిస్తూ నిందితుల కోసం గాలింపు ముమ్మరం చేశారు.
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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