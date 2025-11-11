నిద్రపోతున్నప్పుడు భారీ వస్తువుతో దాడి.. టైల్ కార్మికుడు హత్య.. ఎక్కడ?
హైదరాబాద్ శివార్లలోని కొత్తూరులో ఒక నిర్మాణ స్థలంలో బీహార్కు చెందిన 26 ఏళ్ల టైల్ మేస్త్రీ హత్యకు గురయ్యాడు. నిద్రపోతున్నప్పుడు అతనిపై భారీ వస్తువుతో దాడి జరిగినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
దర్యాప్తు కొనసాగుతున్నందున ప్రశ్నించడానికి ఇద్దరు సహోద్యోగులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మంగళవారం నగర శివార్లలోని కొత్తూర్లోని ఒక రియల్ ఎస్టేట్ వెంచర్లో టైల్ కార్మికుడు హత్యకు గురయ్యాడు.
బీహార్కు చెందిన మొహమ్మద్ సంసు (26) అనే బాధితుడు గత కొన్ని వారాలుగా నిర్మాణంలో ఉన్న భవనం స్థలంలో టైల్ మేసన్గా పనిచేస్తున్నాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. సోమవారం రాత్రి సంసు తన సహోద్యోగులతో కలిసి ఆ ప్రదేశంలో నిద్రపోయాడు.
మంగళవారం ఉదయం తలకు బలమైన గాయాలతో అతను మృతి చెందాడు. భారీ వస్తువు తగిలి ఉండవచ్చని అనుమానిస్తున్నారు. సమాచారం అందగానే కొత్తూర్ పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఇద్దరు సహోద్యోగులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు. హత్య వెనుక గల కారణం ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.