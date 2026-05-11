סומవారం, 11 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 11 మే 2026 (13:37 IST)

బైక్ రేసింగ్, 140 కి.మీ వేగంతో కారును ఢీకొట్టాడు, ఐదుగురు స్పాట్ డెడ్

బైక్ రేసింగ్ సరదాతో ఇటీవల చాలామంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. ఇలాంటి ఘోరమైన ఘటన మహబూబ్ నగర్ బైపాస్ రోడ్డులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మహబూబ్ నగర్ బైపాస్ రోడ్డులో ఇద్దరు యువకులు స్పోర్ట్స్ బైకు పైన 140 కి.మీ వేగంతో వెళ్తున్నారు. రోడ్డుపై బైకుని అటుఇటూ తిప్పుతూ వెళుతూ అదుపుతప్పి అదే స్పీడుతో కారును ఢీకొట్టారు.
 
అంత బలంగా కారును ఢీకొట్టడంతో బైకు పైన వున్న ఇద్దురు వ్యక్తులతో పాటు కారులో వున్న ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. బైకును నడుపుతున్న యువకుడు అప్జల్‌గా గుర్తించారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న అర్షియా బేగం, పిల్లలు ఉజేష, అమర్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బైకులపై మితిమీరిన వేగంతో వెళ్తున్నప్పటికీ పోలీసులు చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నారనీ, అందువల్ల ఈ రేసింగ్ రాయుళ్లు రెచ్చిపోయి వారి ప్రాణాలను పోగొట్టుకోవడమే కాకుండా ఇతరుల ప్రాణాలకు కూడా ముప్పుగా మారుతున్నారంటూ స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.

Revanth Reddy: రేవంత్ రెడ్డి పై ఒక యోధుని ప్రజాపాలన డాక్యుమెంటరీతెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి మీద ఉన్న అభిమానంతో ఒక యోధుని ప్రజాపాలన అనే డాక్యుమెంటరీ చిత్రాన్ని తీసిన గిరి నల్ల. చిన్ననాటి నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారికి ప్రజలకు మంచి చేయాలని ఉన్న ఆలోచనను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ప్రజల సంక్షేమం కోసం చేసిన మంచి పనులను ఆదర్శంగా తీసుకుని ఒక యోధుని ప్రజాపాలన అనే డాక్యుమెంటరీ చిత్రాన్ని చిత్రీకరించారు. కాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రివ్యూ రిలీజ్ ఈవెంట్ ని ఘనంగా నిర్వహించారు.

Pawan Kalyan: ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్‌గా పురుష రాబోతోంది - పవన్ కళ్యాణ్బత్తుల సరస్వతి సమర్పణలో కళ్యాణ్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద బత్తుల కోటేశ్వరరావు ‘పురుష:’ సినిమాను నిర్మించారు. ఈ చిత్రంతో పవన్ కళ్యాణ్‌ బత్తుల హీరోగా పరిచయం కాబోతోన్నారు. ఈ మూవీకి వీరు వులవల దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో పవన్ కళ్యాణ్, సప్తగిరి, కసిరెడ్డి రాజకుమార్, రాయంచ కొక్కుర, విషిక, హాసిని సుధీర్‌ ముఖ్య పాత్రలను పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు, పాటలు, గ్లింప్స్, టీజర్ ఇలా అన్నీ కూడా ఆడియెన్స్‌లో ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేశాయి. తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా మే 22న రిలీజ్ కాబోతుందని ప్రకటిస్తూ ప్రెస్‌మీట్ నిర్వహించారు.

Rashmika Mandanna: విజయ్ దేవరకొండ పుట్టినరోజు వేడుక అద్భుతమైన రోజు అన్న రష్మికతన భర్త విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి తాను ఎలా పుట్టినరోజు జరుపుకుందో అభిమానులకు చూపిస్తూ, రష్మిక మందన్న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వరుస ఫోటోలను పంచుకున్నారు. విజయ్ దేవరకొండకు పుట్టినరోజు వేడుకల సంగతులను సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంటూ, అభిమానులకు పూర్తిస్థాయిలో కెమెరా రోల్ ఉన్న భార్య అనే అనుభూతిని కలిగించారు. ఆ పోస్ట్‌లో జిమ్‌లో చెమటలు పడుతూ తీసుకున్న సెల్ఫీలు, ఆత్మీయ కుటుంబ సమయం, కారులో హాయిగా గడిపిన క్షణాల వరకు అన్నీ ఉన్నాయి.

Sobhita Dhulipala: తెలుగు ప్రాతినిధ్యంపై విమర్శలకు శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి స్పందనదుబాయ్‌కు చెందిన ఒక ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, భావిత మండవ, శోభిత ధూళిపాళ, రాజా కుమారి వంటి తెలుగు మహిళలు అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ఇటీవల, మెట్ గాలాలో తెలుగు మూలానికి చెందిన మోడల్ భావిత మండవకు జీన్స్ వేయించినందుకు చానెల్ విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ప్రపంచ స్థాయిలో సరైన ప్రాతినిధ్యం గురించి చర్చ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో, శ్రీలత అద్దేపల్లి అనే దుబాయ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్, భావిత, శోభిత ధూళిపాళ మరియు రాజా కుమారి వంటి ఐకాన్‌లు తెలుగు మహిళల కోసం అడ్డంకులను ఎలా అధిగమించారో వివరిస్తూ ఒక సుదీర్ఘ వీడియోను రూపొందించారు. దీనికి ఆ నటి మరియు ర్యాపర్ స్పందించారు.

Mithali Raj : నారా భువనేశ్వరి తలపెట్టిన తలసేమియా రన్ కు మద్దతుగా క్రికెటర్ మిథాలి రాజ్, సీపీ సజ్జనార్‌తలసేమియా వ్యాధిపై అవగాహన పెంపొందించడంతో పాటు, వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగా నిలవడానికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్‌లోని జలవిహార్ వద్ద నిర్వహించిన 3K, 5K, 10K తలసేమియా రన్ విజయవంతంగా జరిగింది. యువత, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఈ రన్‌లో పాల్గొన్నారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేసి రన్‌ను ప్రారంభించారు.

