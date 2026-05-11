బైక్ రేసింగ్, 140 కి.మీ వేగంతో కారును ఢీకొట్టాడు, ఐదుగురు స్పాట్ డెడ్
బైక్ రేసింగ్ సరదాతో ఇటీవల చాలామంది ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. ఇలాంటి ఘోరమైన ఘటన మహబూబ్ నగర్ బైపాస్ రోడ్డులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. మహబూబ్ నగర్ బైపాస్ రోడ్డులో ఇద్దరు యువకులు స్పోర్ట్స్ బైకు పైన 140 కి.మీ వేగంతో వెళ్తున్నారు. రోడ్డుపై బైకుని అటుఇటూ తిప్పుతూ వెళుతూ అదుపుతప్పి అదే స్పీడుతో కారును ఢీకొట్టారు.
అంత బలంగా కారును ఢీకొట్టడంతో బైకు పైన వున్న ఇద్దురు వ్యక్తులతో పాటు కారులో వున్న ముగ్గురు వ్యక్తులు అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. బైకును నడుపుతున్న యువకుడు అప్జల్గా గుర్తించారు. కారులో ప్రయాణిస్తున్న అర్షియా బేగం, పిల్లలు ఉజేష, అమర్లు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బైకులపై మితిమీరిన వేగంతో వెళ్తున్నప్పటికీ పోలీసులు చూసీచూడనట్లు వదిలేస్తున్నారనీ, అందువల్ల ఈ రేసింగ్ రాయుళ్లు రెచ్చిపోయి వారి ప్రాణాలను పోగొట్టుకోవడమే కాకుండా ఇతరుల ప్రాణాలకు కూడా ముప్పుగా మారుతున్నారంటూ స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు.