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  4. BJP leader arrested in Telangana’s Nizamabad for attack over unauthorised Urdu teaching
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (16:21 IST)

ఉర్దూ నేర్పిన ప్రిన్సిపాల్‌ను చెంపపై కొట్టిన బీజేపీ నేత మందుల బాలు అరెస్ట్

mandula Balu
BY: ఠాగూర్
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (16:18 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (16:21 IST)
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mandula Balu
నిజామాబాద్ జిల్లా ఆర్మూర్ పట్టణ బీజేపీ అధ్యక్షుడు మందుల బాలును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనపై తీవ్ర దుమారం రేగడంతో పోలీసులపై ఒత్తిడి పెరిగింది. ఆర్మూర్ ఎమ్మెల్యే పైడి రాకేశ్ రెడ్డికి చెందినదిగా చెబుతున్న అంకాపూర్లోని ఒక గెస్ట్ హౌస్‌లో ఉన్న బాలును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 
 
వివరాల్లోకి వెళితే, జూన్ 27న ఆర్మూర్ లోని భారత్ చంద్ర స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్ అమెర్ ఖాన్‌పై మందుల బాలు, అతని మద్దతుదారులు దాడి చేశారు. స్కూల్‌లో ఉర్దూ బోధించడంపై వారు అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. ఒక పోలీస్ అధికారి సమక్షంలోనే బాలు ప్రిన్సిపాల్‌ను చెంపపై కొట్టడం, దుర్భాషలాడటం వంటి దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి. దీంతో పోలీసుల తీరుపై, బీజేపీ నేత తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.

ఉర్దూతో పాటు విద్యార్థులకు నమాజ్ వంటి మతపరమైన పద్ధతులు నేర్పుతున్నారని బీజేపీ నేతలు ఆరోపించారు. అయితే, ఈ ఆరోపణలను స్కూల్ యాజమాన్యం ఖండించింది. కొంతమంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల అభ్యర్థన మేరకు ఉర్దూను రెండో భాషగా ప్రవేశపెట్టాలని యాజమాన్యం నిర్ణయించిందని స్కూల్ కరస్పాండెంట్ మల్లయ్య 
వివరించారు.
 
ఈ ఘటనపై స్కూల్ కరస్పాండెంట్ మల్లయ్య ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు బాలుపై స్కూల్లోకి నేరపూరిత చొరబాటు, దాడి, ఇతర సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఎస్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. 
 
అదే సమయంలో, ఆర్మూర్ తహసీల్దార్ సత్యనారాయణ.. స్కూల్ ప్రిన్సిపాల్, కరస్పాండెంట్‌పై వర్గాల మధ్య విద్వేషాలు రెచ్చగొడుతున్నారంటూ కౌంటర్ కేసు నమోదు చేయడం గమనార్హం.
 
ఈ ఘటనపై కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేణుకా చౌదరి స్పందిస్తూ, ఉర్దూ ఒక గొప్ప భాష అని, తెలంగాణ చరిత్ర, సంస్కృతిలో భాగమని అన్నారు. దాన్ని అడ్డుకునే హక్కు బీజేపీకి లేదని ఆమె వ్యాఖ్యానించారు.
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ఠాగూర్

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