3K Namo Run: ప్రధాని 75వ జన్మదినోత్సవం- హైదరాబాద్లో 3కె నమో రన్
హైదరాబాద్లో జరిగే 3కె నమో యువ రన్ ఫర్ ఎ డ్రగ్-ఫ్రీ నేషన్ అనే మారథాన్లో బీజేపీ యువ మోర్చా పాల్గొంటుంది. కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమం, మాదకద్రవ్య వ్యసనాన్ని నివారించడం, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని ప్రోత్సహించడం, మాదకద్రవ్య రహిత భారతదేశం దార్శనికతకు దోహదపడటం గురించి యువతలో అవగాహన పెంచడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
బీజేపీ ప్రధాన కార్యదర్శి తుళ్ల వీరేందర్ గౌడ్ మాట్లాడుతూ, ఈ రన్ ఎన్టీఆర్ మార్గ్లోని అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ప్రారంభమై, నెక్లెస్ రోడ్కు వెళ్లి, అక్కడ పాల్గొనేవారు యు-టర్న్ తీసుకుంటారు. ప్రమోషనల్ పోస్టర్లపై క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయడం ద్వారా, వారి టీ-షర్ట్ సైజును ఎంచుకోవడం ద్వారా పాల్గొనేవారు నమోదు చేసుకోవచ్చు.
ప్రతి రిజిస్టర్డ్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన టీ-షర్ట్, పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ను అందుకుంటారు. కేంద్ర యువజన వ్యవహారాలు, క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ దేశవ్యాప్తంగా 75 ప్రదేశాలలో ఇలాంటి ర్యాలీలను నిర్వహిస్తుంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ 75వ జన్మదినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, సెప్టెంబర్ 17న తెలంగాణ అంతటా బిజెపి కనీసం 75 రక్తదాన శిబిరాలను నిర్వహిస్తుంది.
సెప్టెంబర్ 18న స్వచ్ఛ భారత్ (క్లీన్ ఇండియా) డ్రైవ్ నిర్వహించబడుతుంది. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 25న దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ్ జయంతిని పురస్కరించుకుని వివిధ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని తుళ్ల వీరేందర్ గౌడ్ తెలిపారు.