గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 18 డిశెంబరు 2025 (16:40 IST)

నాంపల్లి కోర్టుకు బాంబు బెదిరింపులు.. భవన నిర్మాణ స్థలంలో సిలిండర్ పేలుడు

Hyderabad
నాంపల్లి కోర్టులో గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో బాంబు పేలుడు జరుగుతుందని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఈమెయిల్ పంపాడు. ఈ మెయిల్ అందిన వెంటనే పోలీసులు బాంబు స్క్వాడ్, భద్రతా దళాలను అప్రమత్తం చేశారు. అత్యవసర ప్రోటోకాల్‌లను ఆలస్యం లేకుండా అమలు చేశారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కోర్టు ప్రాంగణం మొత్తాన్ని ఖాళీ చేయించారు. న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, సందర్శకులను వెంటనే వెళ్లిపోవాలని కోరారు. 
 
ఈ ఆకస్మిక హెచ్చరికతో కోర్టు సిబ్బంది, ఆ సమయంలో ఉన్న అధికారులలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. కోర్టు కాంప్లెక్స్ మరియు సమీప ప్రాంతాలలో బాంబు స్క్వాడ్ వివరణాత్మక తనిఖీలు నిర్వహించింది. ప్రతి మూలను జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేస్తున్నట్లు అధికారులు హామీ ఇచ్చారు. 
 
భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని వారు కోరారు. బెదిరింపు ఇమెయిల్ మూలాన్ని తెలుసుకోవడానికి పోలీసు బృందాలు సైబర్ నిపుణులతో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. పంపిన వ్యక్తిని, మెయిల్ పంపబడిన ప్రదేశాన్ని గుర్తించడంపై ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఎటువంటి పేలుడు పదార్థాలు నివేదించబడలేదు. 
 
కొన్ని రోజుల క్రితం, శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి వేర్వేరు రోజుల్లో పలుసార్లు బాంబు బెదిరింపు ఈమెయిల్‌లు వచ్చాయి. డిజిటల్ ఆధారాలను ట్రాక్ చేస్తూ అధికారులు రెండు సంఘటనలను లింక్ చేస్తున్నారు. పదేపదే బాంబు బెదిరింపులు హైదరాబాద్ నివాసితులను కలవరపెడుతున్నాయి. పౌరులు భద్రత గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతున్నారు. 
 
మరోవైపు హైదరాబాద్ - చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ భవన నిర్మాణ స్థలంలో సిలిండర్ పేలింది. కార్మికులు లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. మంటలు భారీగా ఎగసిపడటంతో ఆ ప్రాంత ప్రజల్లో భయాందోళనలు ఏర్పడ్డాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని మూడు అగ్నిమాపక యంత్రాలతో మంటలను ఆర్పుతున్నాయి. 

Adivi Sesh: తెలుగోడు ఒక హిందీ వోడు కలిసి చేసిన సినిమా డెకాయిట్ : అడివి శేష్

Adivi Sesh: తెలుగోడు ఒక హిందీ వోడు కలిసి చేసిన సినిమా డెకాయిట్ : అడివి శేష్అడివి శేష్ తన ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్ 'డెకాయిట్' తో అలరించబోతున్నారు. షానియల్ డియో దర్శకుడిగా పరిచయం కాబోతున్నారు. ఈ లవ్, యాక్షన్ డ్రామాలో మృణాల్ ఠాకూర్ హీరోయిన్. బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ మేకర్ అనురాగ్ కశ్యప్ కీలక పాత్ర పోషించారు. శేష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా నిన్న ఒక ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేసిన తర్వాత, మేకర్స్ ఈరోజు అద్భుతమైన టీజర్‌ను విడుదల చేశారు.

Faria Abdullah: హీరోయిన్స్ అంటే అందంగా కనిపించాలనేం లేదు : ఫరియా అబ్దుల్లా

Faria Abdullah: హీరోయిన్స్ అంటే అందంగా కనిపించాలనేం లేదు : ఫరియా అబ్దుల్లానరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "గుర్రం పాపిరెడ్డి". ఈ చిత్రాన్ని డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మిస్తున్నారు. డార్క్ కామెడీ కథతో ఇప్పటి వరకు మనం తెరపై చూడని కాన్సెప్ట్‌తో దర్శకుడు మురళీ మనోహర్ రూపొందిస్తున్నారు. "గుర్రం పాపిరెడ్డి" సినిమా ఈ నెల 19న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో సినిమా హైలైట్స్ తెలిపారు హీరోయిన్ ఫరియా అబ్దుల్లా.

Janardana Maharshi: పరిమళాదేవి, శుభలక్ష్మీ, సంస్కృత , సహస్త్ర పుస్తకాల రచయిత జనార్దనమహర్షి

Janardana Maharshi: పరిమళాదేవి, శుభలక్ష్మీ, సంస్కృత , సహస్త్ర పుస్తకాల రచయిత జనార్దనమహర్షిప్రముఖ రచయిత– దర్శకుడు జనార్దనమహర్షి రచించిన నాలుగు పుస్తకాలు హైదరాబాద్‌లో గురువారం విడుదల చేశారు. ప్రముఖ దర్శకుడు, నేషనల్‌ అవార్డు విన్నర్‌ సతీష్‌ వేగేశ్న ‘‘పరిమళాదేవి’’ పుస్తకాన్ని విడుదల చేయగా, ‘‘శుభలక్ష్మీ’’ పుస్తకాన్ని ప్రముఖ జర్నలిస్ట్, రచయిత, నంది అవార్డు గ్రహీత జర్నలిస్ట్‌ ప్రభు విడుదల చేశారు. యాంకర్‌గా మంచి పేరున్న అంజలి ‘‘సంస్కృత’’ పుస్తకాన్ని, ప్రఖ్యాత జర్నలిస్ట్‌– సినిమా పరిశోధకుడు నంది అవార్డును సొంతం చేసుకున్న రెంటాల జయదేవ ‘‘ సహస్త్ర’’ పుస్తకాన్ని విడుదల చేసి తమ అభినందనలను తెలియచేశారు.

Johnny Master: యూనియన్‌లో సమస్యలుంటే మనమే పరిష్కరించుకుందాం : శ్రీశైలం యాదవ్

Johnny Master: యూనియన్‌లో సమస్యలుంటే మనమే పరిష్కరించుకుందాం : శ్రీశైలం యాదవ్తెలుగు ఫిల్మ్ అండ్ టీవీ డ్యాన్సర్స్ అండ్ డ్యాన్స్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ (TFTDDA) ప్రెసిడెంట్‌గా ప్రఖ్యాత కొరియోగ్రాఫర్ జానీ మాస్టర్ శ్రీమతి, వి. వి. సుమలతా దేవి ఎన్నికైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ప్రమాణ స్వీకారోత్సవాన్ని గురువారం నాడు హైదరాబాద్ లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీశైలం యాదవ్, జూబ్లీహిల్స్ ఎమ్మెల్యే నవీన్ యాదవ్ ముఖ్య అతిథులు గా హాజరయ్యారు.

నిధి అగర్వాల్‌ను ఉక్కిరిబిక్కిరిన చేసిన ఫ్యాన్స్, తృటిలో ఎస్కేప్ (video)

నిధి అగర్వాల్‌ను ఉక్కిరిబిక్కిరిన చేసిన ఫ్యాన్స్, తృటిలో ఎస్కేప్ (video)నటి నిధి అగర్వాల్‌కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆమె హైదరాబాదులోని లులూ మాల్‌లో రాజా సాబ్ సాంగ్ రిలీజ్ ఈవెంట్లో హాజరయ్యేందుకు వెళ్లిన సందర్భంలో ఒక్కసారిగా అభిమానులు ఆమె పైకి తోసుకుంటూ వచ్చారు. దీనితో నిధి అగర్వాల్ ఉక్కిరిబిక్కిరి అయ్యింది. అక్కడ అభిమానులు భారీగా హాజరు కావడంతో నటి నిధి అగర్వాల్‌ను వ్యక్తిగత సహాయకులు ఎంతో కష్టమ్మీద ఆమెను సురక్షితంగా కారు లోపల కూర్చోబెట్టారు. కారు లోపలికి వెళ్లి సీట్లో కూర్చున్న నిధి అగర్వాల్... ఓ మై గాడ్ అనుకోవడం కనిపించింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?

ఉదయాన్నే మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తింటే?జీడిపప్పు, బాదం, పిస్తా, ఎండుద్రాక్ష, ఖర్జూరం, వాల్‌నట్‌లు, ఎండుద్రాక్ష, క్రాన్‌బెర్రీస్, నట్స్ మొదలైన వాటిని మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌లో కలుపుకుని తింటారు. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మిక్స్‌డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌తో రోజు ప్రారంభించడం వల్ల రోజంతా ఎనర్జీ లెవెల్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. మిక్స్డ్ డ్రై ఫ్రూట్స్‌ను ఉదయాన్నే తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అనేక పోషకాలు అందుతాయి. కడుపు నిండినప్పుడు, ఆకలి తక్కువగా ఉంటుంది, అంటే బరువు తగ్గడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. బలహీనత దూరమవుతుంది. వీటితో బలం పొందుతారు.

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...

దేశ తొలి మిస్ ఇండియా మెహర్ ఇకలేరు...భారతదేశ తొలి మిస్ ఇండియా, ప్రఖ్యాత ఫ్యాషన్ జర్నలిస్ట్ మెహర్ కాస్టలినో (81) ఇకలేరు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ వచ్చిన ఆమె బుధవారం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆమెకు కుమారుడు, కోడలు, కుమార్తె ఉన్నారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియో

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియోగాజువాక: జన్మభూమి రుణం తీర్చుకునేందుకు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నాట్స్, రోటరీ క్లబ్ విశాఖపట్నం సౌత్, గౌతులచ్చన్న బలహీన వర్గాల సంస్థల సహకారంతో.. గాజువాకలో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలకు చేయూతనిచ్చింది. చట్టనువాలి పాలం, పాత గాజువాక, డ్రైవర్స్ కాలనీ పాఠశాలల్లోని చిన్నారుల భవిష్యత్తు కోసం లక్ష రూపాయల విలువైన టీచింగ్ మెటీరియల్‌ను నాట్స్ అందించింది. చిన్నారులు ఆటపాటలతో నేర్చుకునేందుకు వీలుగా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ చార్ట్‌లు, ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు గ్లోబ్‌లు, ఆట వస్తువులను పంపిణీ చేసి... కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాకుండా, సృజనాత్మకతను పిల్లల్లో పెంచేందుకు నాట్స్ తోడ్పడింది.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.
