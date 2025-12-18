నాంపల్లి కోర్టుకు బాంబు బెదిరింపులు.. భవన నిర్మాణ స్థలంలో సిలిండర్ పేలుడు
నాంపల్లి కోర్టులో గురువారం మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతంలో బాంబు పేలుడు జరుగుతుందని గుర్తు తెలియని వ్యక్తి ఈమెయిల్ పంపాడు. ఈ మెయిల్ అందిన వెంటనే పోలీసులు బాంబు స్క్వాడ్, భద్రతా దళాలను అప్రమత్తం చేశారు. అత్యవసర ప్రోటోకాల్లను ఆలస్యం లేకుండా అమలు చేశారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా కోర్టు ప్రాంగణం మొత్తాన్ని ఖాళీ చేయించారు. న్యాయమూర్తులు, న్యాయవాదులు, సందర్శకులను వెంటనే వెళ్లిపోవాలని కోరారు.
ఈ ఆకస్మిక హెచ్చరికతో కోర్టు సిబ్బంది, ఆ సమయంలో ఉన్న అధికారులలో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. కోర్టు కాంప్లెక్స్ మరియు సమీప ప్రాంతాలలో బాంబు స్క్వాడ్ వివరణాత్మక తనిఖీలు నిర్వహించింది. ప్రతి మూలను జాగ్రత్తగా తనిఖీ చేస్తున్నట్లు అధికారులు హామీ ఇచ్చారు.
భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ప్రజలు ప్రశాంతంగా ఉండాలని వారు కోరారు. బెదిరింపు ఇమెయిల్ మూలాన్ని తెలుసుకోవడానికి పోలీసు బృందాలు సైబర్ నిపుణులతో కలిసి పనిచేస్తున్నాయి. పంపిన వ్యక్తిని, మెయిల్ పంపబడిన ప్రదేశాన్ని గుర్తించడంపై ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు ఎటువంటి పేలుడు పదార్థాలు నివేదించబడలేదు.
కొన్ని రోజుల క్రితం, శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి వేర్వేరు రోజుల్లో పలుసార్లు బాంబు బెదిరింపు ఈమెయిల్లు వచ్చాయి. డిజిటల్ ఆధారాలను ట్రాక్ చేస్తూ అధికారులు రెండు సంఘటనలను లింక్ చేస్తున్నారు. పదేపదే బాంబు బెదిరింపులు హైదరాబాద్ నివాసితులను కలవరపెడుతున్నాయి. పౌరులు భద్రత గురించి ఎక్కువగా ఆందోళన చెందుతున్నారు.
మరోవైపు హైదరాబాద్ - చందానగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఓ భవన నిర్మాణ స్థలంలో సిలిండర్ పేలింది. కార్మికులు లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. మంటలు భారీగా ఎగసిపడటంతో ఆ ప్రాంత ప్రజల్లో భయాందోళనలు ఏర్పడ్డాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకొని మూడు అగ్నిమాపక యంత్రాలతో మంటలను ఆర్పుతున్నాయి.