వీడియో గేమ్స్ చూడొద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులు.. బాలుడి ఆత్మహత్య
స్మార్ట్ ఫోన్లకు చిన్నాపెద్దా తేడా లేకుండా అతుక్కుపోతున్నారు. ముఖ్యంగా పిల్లలు స్మార్ట్ ఫోన్ల పుణ్యంతో వీడియో గేమ్లకు అతుక్కుపోతున్నారు. వీడియోలు, వీడియో గేమ్స్ చూసేందుకు గంటల పాటు వెచ్చిస్తున్నారు. వారిని నియంత్రించడం ప్రస్తుతం చాలామంది తల్లిదండ్రులకు కష్టమైపోతోంది.
తాజాగా వీడియో గేమ్స్ చూడొద్దని మందలించిన తల్లిదండ్రులకు ఓ బాలుడు విషాదాన్ని మిగిల్చాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. జూబ్లీహిల్స్లో 12 ఏళ్ల బాలుడు ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఇందుకు కారణం అతని తండ్రి స్మార్ట్ఫోన్లో వీడియో గేమ్లు నిరంతరం చూస్తున్నాడని బెదిరించడమే కారణమని పోలీసుల విచారణలో తేలింది.
సయ్యద్నగర్ నివాసి అయిన అఫాన్ ఖాన్ అనే బాలుడు జూబ్లీహిల్స్లోని ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో 5వ తరగతి చదువుతున్నాడు. వీడియో గేమ్లు చూడటం మానేయమని అతని తండ్రి ఇర్ఫాన్ ఖాన్ బాలుడిని మందలించాడు. దీంతో మనస్తాపానికి గురైన బాలుడు కుటుంబ సభ్యులు తమ బంధువు అంత్యక్రియలకు హాజరు కావడానికి వెళ్ళినప్పుడు, ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. బాలుడి తండ్రి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.