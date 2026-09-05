నవంబర్ నుంచి అన్ని పాఠశాలలకు అల్పాహార పథకం.. తెలంగాణ
నవంబర్ తొలి వారం నుంచి రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు- జూనియర్ కళాశాలలకు అల్పాహార పథకాన్ని విస్తరించాలని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. జూన్ 15న ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, దీని అమలు తీరుపై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష జరిపారు. అలాగే, అక్టోబర్ నెలాఖరు నాటికి రాష్ట్రంలోని మొత్తం 33 జిల్లాల్లో కేంద్రీకృత సామాజిక వంటశాలల నిర్మాణం, ఆధునీకరణ పనులను పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ పథకాన్ని అమలు చేసేందుకు వీలుగా సుమారు రూ. 300 కోట్ల వ్యయంతో ఈ వంటశాలలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. మొదటి దశలో, ఈ కార్యక్రమం ఎనిమిది జిల్లాల్లోని 1,269 ప్రభుత్వ పాఠశాలలు, 33 జూనియర్ కళాశాలలకు విస్తరించింది. దీనివల్ల ఏడు కమ్యూనిటీ కిచెన్ల ద్వారా 1,44,610 మంది విద్యార్థులు లబ్ధి పొందారు.
మధిర- మంథనిలలో అదనంగా వంటశాలలను ప్రారంభించడంతో, లబ్ధిదారుల సంఖ్య దాదాపు రెండు లక్షలకు పెరిగింది. నవంబర్ మొదటి వారం నాటికి ఈ పథకాన్ని వంద శాతం పాఠశాలలకు విస్తరించాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
ప్రస్తుతం నర్సింగి, ఉప్పల్, మహబూబ్నగర్, సంగారెడ్డి, కోడంగల్, హన్మకొండ, వరంగల్, మధిర, మంథనిలలో కమ్యూనిటీ కిచెన్లు పనిచేస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ చివరి నాటికి మంచిర్యాలలో మరో వంటశాలను ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లాల్లోని వివిధ ప్రాంతాలలో 39 కేంద్రీకృత వంటశాలలను ఏర్పాటు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ఇప్పటికే ఉన్న ఏడు వంటశాలలను ఆధునీకరిస్తారు.
మిగిలిన వాటిని కొత్తగా నిర్మిస్తారు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన వ్యయంలో 70 శాతాన్ని ప్రభుత్వం భరిస్తుంది, మిగిలిన 30 శాతాన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు సమకూరుస్తాయి.