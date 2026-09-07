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  4. BRS Leader Ex Minister Harish Removes gold Chain from His Neck
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (13:46 IST)

బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు బంగారు గొలుసు చోరీ చేస్తారని హరీశ్ రావు ఏం చేశారో చూడండి (వీడియో)

harish rao gold chain
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (13:46 IST)
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తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాలకు భారత రాష్ట్ర సమితి ఎమ్మెల్యేలు నల్ల చొక్కాలు ధరించి వచ్చారు. అయితే, వీరిని భద్రతా సిబ్బంది అసెంబ్లీలోకి అడుగుపెట్టనివ్వలేదు. దీంతో బీఆర్ఎస్ సభ్యులు, భద్రతా సిబ్బంది మధ్య తోపులాట జరిగింది. 
 
దీనిపై ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మాట్లాడుతూ, అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని ఆరోపించారు. బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యులు అసెంబ్లీలోకి రాకూడదనే ఇలాంటి చర్యలకు ప్రభుత్వం పాల్పడుతోందని మండిపడ్డారు. ప్రధాన ప్రతిపక్షం లేకుండానే చర్చ జరపాలని చూస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. 
 
'కాంగ్రెస్‌ అగ్రనేతలు రాహుల్‌ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ టీషర్టులు ధరించి పార్లమెంట్‌కు వెళ్లారు. వారు పార్లమెంట్‌కు టీషర్టులతో వెళ్లినప్పుడు.. మేం అసెంబ్లీకి అలా వెళ్లకూడదా..? నల్ల టీషర్టులపై ఏముంది.. ప్రభుత్వం హామీలు అమలు చేయాలని మాత్రమే ఉంది. నిరసనలు తెలిపే హక్కు మాకు ఉంది. సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగితే ఊరుకోవాలా..? మా ఎమ్మెల్యేల గొంతు నొక్కితే చూస్తూ ఉండాలా..?' అని హరీశ్‌రావు ప్రశ్నించారు. 
 
మరోవైపు, హరీశ్ రావు తన టీ షర్టును తీసి పోలీసులకు ఇచ్చారు. అయితే, తన మెడలోని బంగారు గొలుసును కార్యకర్తలు చోరీ చేస్తారని భావించిన ఆయన దాన్ని తీసి చేతిలో పట్టుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. 

 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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