బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు బంగారు గొలుసు చోరీ చేస్తారని హరీశ్ రావు ఏం చేశారో చూడండి (వీడియో)
తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్షాకాల అసెంబ్లీ సమావేశాలు సోమవారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ సమావేశాలకు భారత రాష్ట్ర సమితి ఎమ్మెల్యేలు నల్ల చొక్కాలు ధరించి వచ్చారు. అయితే, వీరిని భద్రతా సిబ్బంది అసెంబ్లీలోకి అడుగుపెట్టనివ్వలేదు. దీంతో బీఆర్ఎస్ సభ్యులు, భద్రతా సిబ్బంది మధ్య తోపులాట జరిగింది.
దీనిపై ఆ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు మాట్లాడుతూ, అసెంబ్లీ సమావేశాల నేపథ్యంలో తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలపై పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ సభ్యులు అసెంబ్లీలోకి రాకూడదనే ఇలాంటి చర్యలకు ప్రభుత్వం పాల్పడుతోందని మండిపడ్డారు. ప్రధాన ప్రతిపక్షం లేకుండానే చర్చ జరపాలని చూస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు.
'కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ టీషర్టులు ధరించి పార్లమెంట్కు వెళ్లారు. వారు పార్లమెంట్కు టీషర్టులతో వెళ్లినప్పుడు.. మేం అసెంబ్లీకి అలా వెళ్లకూడదా..? నల్ల టీషర్టులపై ఏముంది.. ప్రభుత్వం హామీలు అమలు చేయాలని మాత్రమే ఉంది. నిరసనలు తెలిపే హక్కు మాకు ఉంది. సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగితే ఊరుకోవాలా..? మా ఎమ్మెల్యేల గొంతు నొక్కితే చూస్తూ ఉండాలా..?' అని హరీశ్రావు ప్రశ్నించారు.
మరోవైపు, హరీశ్ రావు తన టీ షర్టును తీసి పోలీసులకు ఇచ్చారు. అయితే, తన మెడలోని బంగారు గొలుసును కార్యకర్తలు చోరీ చేస్తారని భావించిన ఆయన దాన్ని తీసి చేతిలో పట్టుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
????మెడలో ఉన్న బంగారు గొలసును BRS కార్యకర్తలు దొంగతనం చేస్తారనే భయంతో జేబులో దాచిపెట్టుకున్న హరీష్ రావు... pic.twitter.com/6x1hxEp7O3— మీ కాపలా కుక్క (@mekaapalaKukka) September 7, 2026