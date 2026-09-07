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  4. BRS leaders KTR, Harish Rao detained outside Telangana Assembly during black t-shirt protest against Congress
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 7 September 2026 (11:22 IST)

తెలంగాణ అసెంబ్లీ వద్ద బిగ్ ఫైట్ : టీషర్టులు విప్పేసి బనియన్లతో నిరసన తెలిపిన బీఆర్ఎస్ నేతలు

harish rao
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 7 Sep 2026 (11:22 IST)
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తెలంగాణ అసెంబ్లీ వద్ద సోమవారం బిగ్ ఫైట్ జరిగింది.  భారత రాష్ట్ర సమితికి చెందిన ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పాలనకు వ్యతిరేకంగా నిరసన తెలిపేలా నల్ల చొక్కాలు ధరించి అసెంబ్లీలోకి ప్రవేశించాలని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు ప్రయత్నించారు. వారిని పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో సీనియర్ ఎమ్మెల్యేలు హరీశ్ రావుతో సహా పలువురు ఎమ్మెల్యేలు టీషర్టులు విప్పేసి బనియన్లతో నిరసన తెలిపారు. దీంతో ఇరు వర్గాల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. హరీశ్‌రావుతోపాటు బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరోవైపు అసెంబ్లీ ప్రవేశ ద్వారం వద్ద బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే సునీతా లక్ష్మారెడ్డి కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. పోలీసులు తనపట్ల అమానుషంగా ప్రవర్తించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిరసనల మధ్య మాజీ మంత్రి జగదీశ్‌రెడ్డి స్పృహతప్పి పడిపోయారు.
 
మరోవైపు బీఆర్‌ఎస్‌ సభ్యుల నిరసనపై పోలీసులు స్పందించారు. అసెంబ్లీ ప్రాంగణం వద్ద బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలు ధరించిన బ్లాక్ టీషర్టులపై అభ్యంతరకర పదాలు ఉండటంతో అనుమతి ఇవ్వలేదని ఖైరతాబాద్‌ జోన్‌ డీసీపీ శిల్పావళి తెలిపారు. 'బ్లాక్ టీషర్ట్ వేసుకోవడం నేరం కాదు. వాటిపై ఉన్న పదాల కారణంగానే లోపలికి అనుమతించలేదు. బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యేలతో పోలీసులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేదు. పోలీసుల తీరుపై బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు చేస్తోన్న ఆరోపణలను పరిశీలిస్తాం. అసెంబ్లీ గేటు దగ్గర జరిగిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలను పరిశీలిస్తాం. స్పీకర్ సూచనల మేరకే పోలీసులు వ్యవహరించారు' అని తెలిపారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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