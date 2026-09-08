స్పీకర్ను కులం పేరుతో దూషించిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ - కటకటాల వెనక్కి పంపిన పోలీసులు...
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీకి చెందిన ఎమ్మెల్సీ తాతా మధును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రాష్ట్ర శాసనసభ సభాపతి గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్ను కులం పేరుతో దూషించడంతో పాటు అసభ్య పదజాలంతో తిట్టినందుకు స్పీకర్ ఓఎస్డీ పొల్లెపల్లి వెంకటేశం ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు తాతా మధుపై ఎస్సీ, ఎస్టీ వేధింపుల చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఆ తర్వాత మంగళవారం ఉదయం న్యూ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్లోని అతని నివాసంలో తాతా మధును పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆయనతో పాటు మరో ఎమ్మెల్సీ నవీన్ కుమార్ రెడ్డిని కోకాపేటలోని ఆయన నివాసంలో అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
సోమవారం ఉదయం అసెంబ్లీ ప్రాంగణంలో బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధులకు, పోలీసులకు తోపులాట సందర్భంగా ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ తాతా మధు స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కుమార్పై చేసిన వ్యాఖ్యలు దుమారం రేపాయి. మధ్యాహ్నం నుంచి దీనిపై శాసనసభ ప్రత్యేకంగా సమావేశమైంది. ముఖ్యమంత్రితో సహా మంత్రులు, కాంగ్రెస్, బీజేపీ, ఎంఐఎం, సీపీఐ ఎమ్మెల్యేలు స్పీకర్పై తాతా మధు చేసిన వ్యాఖ్యలను ఖండించడంతోపాటు చర్య తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ చర్చ సందర్భంగా తీవ్ర భావోద్వేగానికి గురైన స్పీకర్ కంటతడి పెట్టారు.
ఈ అరెస్టుపై బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందిస్తూ, 420 హామీలు అమలు అవుతాయంటే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు అందరం స్వచ్ఛందంగా అరెస్టు అవుతామన్నారు. ఆరు గ్యారెంటీలు, 420 హామీలు అమలు చేయలేకపోయిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం.. 1000 రోజుల్లో ఏం సాధించిందంటే.. అరెస్టులు, అక్రమ నిర్బంధాలు. మహిళల పట్ల గౌరవం ఉంటే నిన్న మా ఎమ్మెల్యేలు సబిత, సునీతలకు జరిగిన అమానంపై ఏం చర్యలు తీసుకున్నారో చెప్పాలి. నిన్న హైకోర్టు అంత స్పష్టంగా చెప్పాక కూడా ఈరోజు కావాలని ఫేక్ కేసులు పెట్టి తాతా మధు, నవీన్ రెడ్డిని అరెస్టు చేశారంటే మీకు కోర్టులు, చట్టాల పట్ల ఉన్న గౌరవం అర్థం అవుతోంది. ప్రజలు మీ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ను గమనిస్తున్నారు అని కేటీఆర్ ‘ఎక్స్’లో పేర్కొన్నారు.