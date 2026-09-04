కేసీఆర్ చాలా మంచోడు... ఈ కాంగ్రెస్సోళ్లే... కొండా సురేఖ కామెంట్స్
తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్కు గురైన కొండా సురేఖ వరుసగా ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను ఉద్దేశించి చేసిన వ్యాఖ్యలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత సంతరించుకున్నారు. కేసీఆర్ చాలా మంచోడన్నారు. తాము బీఆర్ఎస్లో ఉన్నపుడు తమను ఒక్క మాట కూడా అనలేదని, తన భర్త కొండా మురళికి ఎమ్మెల్సీ కూడా ఇచ్చారని గుర్తుచేశారు.
ఇదే అంశంపై ఆమె మాట్లాడుతూ, కేసీఆర్ గారు చాలా మంచి వ్యక్తి. తమను ఎపుడూ కలిసినా ఎంతో గౌరవంగా, హుందాగా రిసీవ్ చేసుకునేవారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో పని చేసినన్ని రోజులు కేసీఆర్తో తమకు ఎలాంటి విభేదాలు లేవు. తమ కుటుంబం అడిగిన వెంటనే తన భర్త కొండా మురళికి ఎమ్మెల్సీ టిక్కెట్ ఇచ్చారు.
ఈ టిక్కెట్ రాకుండా కడియం శ్రీహరి వంటివారు అడ్డుపడేందుకు ప్రయత్నిస్తే కేసీఆర్ స్వయంగా కల్పించుకుని తన భర్త ఎమ్మెల్సీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యేలా చేశారని గుర్తుచేశారు. అయితే, కాంగ్రెస్ పార్టీలో గత కొన్ని రోజులుగా ఇబ్బందులు పడ్డానని, ఏకపక్షంగా, తన వాదనను వినిపించుకోకుండానే తనను మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేశారన్నారు.