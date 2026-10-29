ఏపీలో కరవు లేదు.. సీఎం చంద్రబాబును అభినందిస్తున్నా : కేటీఆర్
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడుపై భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) వర్కింగ్ కమిటీ అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. తెలంగాణాలో కంటే తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నప్పుటికీ ఏపీలో ఎక్కడా కరవు పరిస్థితులు లేవన్నారు. దీనికి కారణం సీఎం చంద్రబాబు ముందు చూపుతో నీళ్లు ఎత్తి పోసుకున్నారన్నారు. నీళ్లు ఎత్తిపోసుకోవడం వల్లే ఏపీలో కరవు, క్రాప్ హాలిడే లేవన్నారు. ఈ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడును అభినందిస్తున్నట్టు చెప్పారు.
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణలో లోటు వర్షపాతం 17 నుంచి 20 శాతం మాత్రమే ఉందని, సీఎం రేవంత్ వల్లే రాష్ట్రంలో కరవు వచ్చిందన్నారు. 'కరవుపై రేవంత్రెడ్డి అవాస్తవాలు చెబుతున్నారు. తీవ్రమైన కరవులో ఉన్నామని చెబుతూనే.. మూసీ సుందరీకరణ ఎందుకు? మూసీ పేరుతో రూ.1.50 లక్షల కోట్ల లూటీకి సిద్ధమయ్యారు. కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఏం జరుగుతుందో రాహుల్ గాంధీకి ఏమైనా తెలుస్తోందా. రాష్ట్రం ఓవైపు కరవుతో అల్లాడుతుంటే.. మూసీ సుందరీకరణ చేపడుతున్నారు' అని కేటీఆర్ విమర్శించారు.
ఇకపోతే, మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలు ఇంకా చూడలేదని, చూశాక లీగల్ టీమ్తో చర్చిస్తానని చెప్పారు. నిజం నిలకడ మీద తేలుతుందని పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు.. ఇంకా క్షమాపణలు చెప్పేవాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారని కేటీఆర్ వ్యాఖ్యనించారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలన్నీ దూది పింజల్లా తేలిపోతాయన్నారు. అదేసమయంలో ప్రజలు కోసం నిరంతరం క్షేత్రస్థాయిలో ఉంటూ పోరాటాలు చేస్తూనే ఉంటామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు.