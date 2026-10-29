  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలంగాణ వార్తలు
  4. brs working president KTR Praises Chandrababu Naidu for Managing Drought in Andhra pradesh
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (18:35 IST)

ఏపీలో కరవు లేదు.. సీఎం చంద్రబాబును అభినందిస్తున్నా : కేటీఆర్

ktrao
Written By: ఠాగూర్
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (18:35 IST)
google-news
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడుపై భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) వర్కింగ్ కమిటీ అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. తెలంగాణాలో కంటే తక్కువ వర్షపాతం ఉన్నప్పుటికీ ఏపీలో ఎక్కడా కరవు పరిస్థితులు లేవన్నారు. దీనికి కారణం సీఎం చంద్రబాబు ముందు చూపుతో నీళ్లు ఎత్తి పోసుకున్నారన్నారు. నీళ్లు ఎత్తిపోసుకోవడం వల్లే ఏపీలో కరవు, క్రాప్ హాలిడే లేవన్నారు. ఈ విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడును అభినందిస్తున్నట్టు చెప్పారు. 
 
ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, తెలంగాణలో లోటు వర్షపాతం 17 నుంచి 20 శాతం మాత్రమే ఉందని, సీఎం రేవంత్‌ వల్లే రాష్ట్రంలో కరవు వచ్చిందన్నారు. 'కరవుపై రేవంత్‌రెడ్డి అవాస్తవాలు చెబుతున్నారు. తీవ్రమైన కరవులో ఉన్నామని చెబుతూనే.. మూసీ సుందరీకరణ ఎందుకు? మూసీ పేరుతో రూ.1.50 లక్షల కోట్ల లూటీకి సిద్ధమయ్యారు. కాంగ్రెస్‌ పాలిత రాష్ట్రాల్లో ఏం జరుగుతుందో రాహుల్‌ గాంధీకి ఏమైనా తెలుస్తోందా. రాష్ట్రం ఓవైపు కరవుతో అల్లాడుతుంటే.. మూసీ సుందరీకరణ చేపడుతున్నారు' అని కేటీఆర్‌ విమర్శించారు.
 
ఇకపోతే, మాజీ మంత్రి కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలు ఇంకా చూడలేదని, చూశాక లీగల్‌ టీమ్‌తో చర్చిస్తానని చెప్పారు. నిజం నిలకడ మీద తేలుతుందని పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు.. ఇంకా క్షమాపణలు చెప్పేవాళ్లు చాలా మంది ఉన్నారని కేటీఆర్‌ వ్యాఖ్యనించారు. తనపై వచ్చిన ఆరోపణలన్నీ దూది పింజల్లా తేలిపోతాయన్నారు. అదేసమయంలో ప్రజలు కోసం నిరంతరం క్షేత్రస్థాయిలో ఉంటూ పోరాటాలు చేస్తూనే ఉంటామని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ ప్రకటించారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
AP Local Body Polls: టీడీపీలో ఎవరైనా రెబెల్స్ ఇంకా మిగిలి ఉంటే సస్పెండ్ చేయాలి.. బాబు

కేదార్నాథ్‌లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలు

కేదార్నాథ్‌లో సారా అలీఖాన్ పూజలు... ఫత్వా జారీచేసిన ముస్లిం మతపెద్దలుప్రముఖ బాలీవుడ్ నటుడు సైఫ్ అలీ ఖాన్, ఆయన మాజీ భార్య అమృతా సింగ్‌ల కుమార్తె, బాలీవుడ్ నటి సారా అలీఖాన్ చిక్కుల్లో పడ్డారు. ఉత్తరాఖండ్‌లోని కేదార్నాథ్ ఆలయంలో ఆమె ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ముస్లిం మతపెద్దలు ఆమెపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంతటితో ఆగని వారు... ఆమెకు వ్యతిరేకంగా ఫత్వా జారీ చేశారు. దీన్ని పర్మార్థ్ కేతన్ ఆశ్రమాధిపతి స్వామి చిదానంద సరస్వతి స్వామి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. పుణ్య మార్గంలో నడిచేవారిపై ఇలాంటి ఫత్వాలు జారీ చేయకూడదని ఆయన హితవు పలికారు.

రాజకుమారి శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ రిలీజ్

రాజకుమారి శూర్పణఖగా రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్ రిలీజ్నమిత్ మల్హోత్రా ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ‘రామాయణం’ నుంచి శూర్పణఖ పాత్రలో నటిస్తున్న రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ లుక్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. గతంలోనే ఈ లుక్ ను తన సోషల్ మీడియాలో రకుల్ విడుదలచేసింది. నేడు చిత్ర టీం విడుదల చేయడం విశేషం. “జనస్థాన్‌కి రాజకుమారి.. శూర్పణఖ” అంటూ పరిచయం చేసిన ఈ పోస్టర్ ఆకట్టుకుంటోంది. బంగారు వర్ణపు ఆభరణాలు, రాయల్ కాస్ట్యూమ్‌తో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రాజసం ఉట్టిపడేలా కనిపిస్తున్నారు.

జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ఎల్లమ్మ టైటిల్ సాంగ్ చేస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్

జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ఎల్లమ్మ టైటిల్ సాంగ్ చేస్తున్న దేవిశ్రీ ప్రసాద్అనౌన్స్‌మెంట్, ఫస్ట్ లుక్ విడుదలైన నాటి నుంచే ‘ఎల్లమ్మ’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పుడు రాక్‌స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ తనదైన శైలిలో జానపద సంగీతంలోని అసలైన పవర్ ను ఆవిష్కరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా వివిధ సంస్కృతులకు ప్రాతినిధ్యం వహించే 100 మంది సంప్రదాయ జానపద రిథమ్ ప్లేయర్లతో ‘ఎల్లమ్మ’ టైటిల్ సాంగ్‌ను రికార్డ్ చేస్తున్నారు.

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్

Dulquer: ఆకాశంలో ఒక తార కోసం బాధతో పయనిస్తున్న దుల్కర్ సల్మాన్దుల్కర్ సల్మాన్ హీరోగా శ్రుతి హాసన్, రుహాని శర్మ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్న చిత్రం ఆకాశంలో ఒక తార' నుంచి ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ రిలీజ్ అయింది. పవన్ సాధినేని దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్నఎమోషనల్ డ్రామాగా గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమా, లైట్‌బాక్స్ మీడియా బ్యానర్లపై సందీప్ గున్నం, రమ్య గున్నం నిర్మిస్తున్నారు. సాత్విక వీరవల్లి కథానాయిక. తాజాగా మ్యూజికల్ ప్రమోషన్స్‌ను ప్రారంభిస్తూ ఫస్ట్ సింగిల్ ‘రాధే రాధే’ను విడుదల చేశారు.

NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తి

NC 51 : చెన్నైలో నవీన్ చంద్ర ‘NC 51 షూటింగ్ పూర్తినవీన్ చంద్ర హీరోగా, దర్శకుడు ఆర్.పి. బాల తెరకెక్కిస్తున్న కొత్త చిత్రం ‘NC 51’ షూటింగ్ పూర్తయింది. ఆర్.పి. బాల ఫిల్మ్స్, పి.జి. ముత్తయ్య ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై ఆర్.పి. బాల, ప్రముఖ సినిమాటోగ్రాఫర్ పి.జి. ముత్తయ్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.