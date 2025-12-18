కేసీఆర్ను సీఎం చేయడమే లక్ష్యంగా పని చేయాలి : పార్టీ శ్రేణులకు కేటీఆర్ ప్రశ్న
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో లభించిన ఫలితాల స్ఫూర్తిగా వచ్చే 2029లో జరిగే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పార్టీని విజయపథంలో నడిపించి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కేసీఆర్ను కూర్చోబెట్టాలని, అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరూ గట్టి సంకల్పంతో పని చేయాలని భారత రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పార్టీ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు.
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో గెలిచిన బీఆర్ఎస్ సర్పంచ్లు, ఉప సర్పంచ్లకు సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది. ఇందులో కేటీఆర్ పాల్గొని ప్రసంగిస్తూ, 'సర్పంచి ఫలితాలు స్ఫూర్తి కావాలి. ఎన్నిక ఏదైనా కారు గుర్తు గెలవాలి. పార్టీ శ్రేణులు మనస్పర్థలు వీడి.. సంఘటితంగా పని చేయాలి. కేసీఆర్ను సీఎం చేయడమే లక్ష్యంగా పనిచేయాలి. అందుకు అందరం కంకణ బద్దులు కావాలి' అని పిలుపునిచ్చారు.
పార్టీని సంస్థాగతంగా బలోపేతం చేయడానికి జనవరిలో కార్యాచరణ రూపొందిస్తామని ప్రకటించారు. సర్పంచి ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేక దురాగతాలకు పాల్పడిందని, అయినా చెప్పుకోదగ్గ స్థానాల్లో గెలవలేకపోయారని విమర్శించారు. యాదాద్రి జిల్లాలో వచ్చిన ఫలితాల స్ఫూర్తితో రాబోయే జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అభ్యర్థులు ఎవరు నిలిచినా.. కారు గుర్తుకు ఓటు వేసి గెలిపించాలని కోరారు.
రేవంత్ సర్కారు అవినీతిలో కూరుకుపోయిందని విమర్శించారు. భారత రాష్ట్ర సమితి సర్పంచ్లను వేధింపులకు గురిచేసినా.. అక్రమంగా తొలగించినా.. వారి తరపున న్యాయపోరాటం చేయడానికి జిల్లా కేంద్రాలలో లీగల్ సెల్ ఏర్పాటు చేసి న్యాయపోరాటం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.