భర్తకు చెప్పి ఇన్స్పెక్టరుతో మహిళ శారీరక సంబంధం.. పోలీస్ బుద్ధి చూపించిన ఖాకీ
కట్టుకున్న భర్తకు చెప్పి డిటెక్టివ్ విభాగంలో సీఐతో ఓ మహిళ శారీరక సంబంధం పెట్టుకుంది. ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో గత తొమ్మిదేళ్లుగా అక్రమ సంబంధం కొనసాగిస్తూ వచ్చిన సీఐ బండారాన్ని ఇటీవల కనిపెట్టిన ఆ మహిళ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు మహిళను మోసం చేసిన సీఐను అరెస్టు చేశారు. హైదరాబాద్ నగరంలో వెలుగు చూసిన ఈ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే,
నల్గొండకు చెందిన మహిళ (40) భర్తతో కలిసి సైదాబాద్ ఠాణా పరిధిలోని ఓ కాలనీలో ఉంటోంది. 2009లో ఆమెకు ఓ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విభాగంలో కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగం లభించింది. 2014లో బాబు పుట్టాడు. 2015లో ఇంట్లో మేడ మీద నుంచి జారి పడటంతో భర్త వెన్నెముక విరిగి మంచానికే పరిమితమయ్యాడు.
ఆ సమయంలో 2016లో చాంద్రాయణగుట్ట ఠాణా అడ్మిన్ సబ్ ఇన్స్పెక్టరుగా ఉన్న ఎం.బాలస్వామిని ఆ మహిళ తన విధి నిర్వహణలో భాగంగా ఠాణాలో కలిశారు. అప్పటి నుంచి ఇరువురు ఫోన్ ద్వారా వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడుకునేవారు. 2017 జనవరిలో ప్రేమను వ్యక్తం చేసి పెళ్లి చేసుకుంటానని నమ్మించాడు. అనారోగ్యం కారణంగా భర్త ఎక్కువ కాలం బతకడని వైద్యులు చెప్పడంతో ఆమె అందుకు అంగీకరించింది. ఈ విషయాన్ని భర్తకు కూడా చెప్పింది.
అయితే, తనకు అప్పటికే పెళ్లి జరిగిందని, విడాకుల ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక పెళ్లి చేసుకుంటానని భరోసా కల్పించాడు. 2021లో ఆమె భర్త మరణించడంతో తనకు విడాకులయ్యాయని పెళ్లి చేసుకుంటానని తెలిపాడు. 2024లో కొత్త ఇల్లు కట్టుకుని భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో ఉంటున్నాడని తెలుసుకుని ఆమె నిలదీసింది. ఆ తర్వాత అతని ప్రవర్తనతో విసిగి దూరంగా ఉంటోంది. ఇటీవల అతను మళ్లీ విసిగించడంతో శుక్రవారం రాత్రి ఆమె ఫిర్యాదు చేసింది. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు బాలస్వామిని శనివారం అరెస్ట్ చేశారు. కేసు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. ప్రస్తుతం బాలస్వామి డిటెక్టివ్ విభాగంలో సీఐగా పని చేస్తున్నాడు.