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  4. BTech Graduate Dies under Suspicious Circumstances at Yedulabad Farmhouse
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 26 October 2026 (16:40 IST)

ఫామ్‌హౌస్‌లో బర్త్ డే పార్టీకి వెళ్లిన బీటెక్ విద్యార్థి మృతి.. ఏం జరిగింది?

BTech Graduate
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 26 Oct 2026 (16:40 IST)
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BTech Graduate
తెలంగాణ యెదులాబాద్‌లోని ఒక ఫామ్‌హౌస్‌లో జరిగిన పుట్టినరోజు వేడుకకు హాజరైన 21 ఏళ్ల బీటెక్ విద్యార్థి అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో మరణించాడని పోలీసులు తెలిపారు. ఉప్పల్ భాగయత్‌ నివాసి, రిటైర్డ్ సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్ సి. ప్రవీణ్ కుమార్ కుమారుడైన కృష్ణ కౌండిన్య, నారాయణగూడలోని కేశవ్ మెమోరియల్ కాలేజీలో బీటెక్ పూర్తి చేశాడు. 
 
ఫిర్యాదు ప్రకారం, అక్టోబర్ 24న సాయంత్రం 7.30 గంటల ప్రాంతంలో కృష్ణ కౌండిన్య తన స్నేహితుడు ఘనకోట్ రిషబ్‌తో కలిసి యెదులాబాద్‌లోని లివిన్ ఫామ్‌హౌస్‌లో మరో స్నేహితుడి పుట్టినరోజు వేడుకకు హాజరయ్యేందుకు ఇంటి నుంచి బయలుదేరాడు.
 
మరుసటి రోజు ఉదయం సుమారు 10 గంటలకు, కృష్ణ ఫామ్‌హౌస్‌లో కుప్పకూలి అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్నాడని ప్రవీణ్ కుమార్‌కు ఫోన్ కాల్ వచ్చింది. కృష్ణను ఘట్‌కేసర్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారని ఫోన్ చేసిన వ్యక్తి అతనికి చెప్పాడు. కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి పరుగెత్తుకెళ్లగా, కృష్ణ కౌండిన్య మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. 
 
తన కొడుకు మరణంలో కుట్ర ఉందని అనుమానించిన ప్రవీణ్ కుమార్, ఘట్‌కేసర్ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేశాడు. పోలీసులు అనుమానాస్పద మరణంగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్‌మార్టం పరీక్షకు పంపారు, మరియు పోలీసులు ఈ ఘటనపై అన్ని కోణాల్లోనూ విచారణ జరుపుతున్నారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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