మావోలకు శాంతి భద్రతలు కాదు పునరావాసంపై దృష్టి సారించాం.. భట్టి
తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత, 2014 నుండి 2023 మధ్య కాలంలో మొత్తం 347 మంది మావోయిస్టులు లొంగిపోయినట్లు ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, డిసెంబర్ 2023 నుండి మార్చి 2026 మధ్య కాలంలో వివిధ స్థాయిలకు చెందిన 732 మంది మావోయిస్టులు ఆయుధాలు వీడి లొంగిపోయారని ఆయన పేర్కొన్నారు.
మావోయిస్టు ఉద్యమాన్ని అంతం చేయడానికి, ఫ్యూడల్ సామాజిక, ఆర్థిక అసమానతలను నిర్మూలించడం అత్యంత ఆవశ్యకమని ప్రభుత్వం పేర్కొంది. "సమగ్ర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు.. ఉపాధి కల్పన ద్వారా మాత్రమే నిజమైన సామాజిక పరివర్తనను సాధించగలం," అని ప్రభుత్వం పేర్కొంది.
ఈ చర్యలు పునరావాస కార్యక్రమాల పట్ల విశ్వాసాన్ని పెంపొందిస్తున్నాయని, అలాగే మాజీ తీవ్రవాదులు తిరిగి ప్రధాన స్రవంతి సమాజంలో కలిసిపోవడానికి సహాయపడుతున్నాయని ప్రభుత్వం తెలిపింది. శాంతిభద్రతలను పరిరక్షించడానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని బడ్జెట్ ద్వారా తెలంగాణలోని కాంగ్రెస్ పార్టీ చెప్పింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సంఘవిద్రోహ కార్యకలాపాలను అరికట్టడంలో పోలీసులు సమర్థవంతంగా పనిచేశారని పేర్కొంది.
మాదకద్రవ్యాల బెడదను ఎదుర్కోవడానికి, 'ఈగిల్' అనే ప్రత్యేక దళాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ దళం, మాదకద్రవ్యాలను తయారు చేస్తున్న 15 అక్రమ కర్మాగారాలు, ప్రయోగశాలలను గుర్తించి ధ్వంసం చేసింది. అంతర్రాష్ట్ర అక్రమ రవాణాను నివారించడానికి సీసీటీవీ నిఘాతో కూడిన ఉమ్మడి చెక్పోస్టులను ఏర్పాటు చేశారు.
అదే సమయంలో, ఒక ప్రత్యేక మాదకద్రవ్యాల, ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాల దర్యాప్తు సామర్థ్యాలను బలోపేతం చేస్తుంది. వ్యసన విముక్తి కేంద్రాలు, 4,729 మాదకద్రవ్య వ్యతిరేక కమిటీలు, మరియు విద్యాసంస్థలలోని 20,989 ప్రహరి క్లబ్లు కూడా మాదకద్రవ్యాల దుర్వినియోగాన్ని అరికట్టడానికి చేపట్టిన క్షేత్రస్థాయి ప్రయత్నాలలో భాగం. ఈ కార్యక్రమాలకు మద్దతుగా, హోం శాఖకు రూ.11,907 కోట్ల కేటాయింపును బడ్జెట్ ప్రతిపాదించింది.
శుక్రవారం ప్రకటించిన తన తాజా బడ్జెట్లో, నక్సలిజం సమస్యను ఎదుర్కోవడంలో కేవలం శాంతిభద్రతల కోణం నుండి కాకుండా, పునరావాసంపై దృష్టి సారించే వ్యూహానికి మారనున్నట్లు తెలంగాణ ప్రభుత్వం తేల్చి చెప్పింది. ప్రస్తుత వ్యూహం ఉపాధి అవకాశాల లేమి, సామాజిక గౌరవం, ఆర్థిక భద్రత వంటి సమస్యల మూలకారణాలను పరిష్కరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.