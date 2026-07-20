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  4. Burglars Enter Through Washroom Window in Banjara Hills, Steal 1 Kg Gold
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 20 July 2026 (12:04 IST)

కిటికీ గ్రిల్స్‌ను పగలగొట్టి కేజీ బంగారం మాయం చేశారు.. ఎక్కడ?

Gold biscuits
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (12:04 IST)
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బంజారాహిల్స్‌లోని ఒక ఏజెన్సీలో వజ్రాలను పొదగడానికి ఉంచిన ఒక కిలో బరువున్న బంగారు ఆభరణాలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వాష్‌రూమ్ కిటికీ గ్రిల్స్‌ను పగలగొట్టి దొంగిలించారు. ఆ లాకర్‌లో మొత్తం 1028.59 గ్రాముల బరువున్న ఏడు హారాలు, ఏడు జతల చెవి పోగులు భద్రపరిచి ఉన్నాయి.
 
అయితే, గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వాష్‌రూమ్ కిటికీలను పగలగొట్టి ఆ బంగారాన్ని అపహరించారు. సూరత్‌కు చెందిన వ్యాపారవేత్త ప్రీతేశ్ రమాని ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. 
 
ఆ ఏజెన్సీ ఉన్న భవనం నిర్మాణం పరిసరాల గురించి తెలిసిన వ్యక్తుల ప్రమేయం ఉండవచ్చని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. దొంగలను గుర్తించేందుకు పోలీసులు నిఘా కెమెరాల (సీసీటీవీ) ఫుటేజీని కూడా పరిశీలిస్తున్నారు.
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సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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