సంగారెడ్డిలో ఘోర ప్రమాదం.. బస్సు, లారీ ఢీ.. 15మందికి తీవ్ర గాయాలు
సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేటలోని ఎన్హెచ్ 65 బైపాస్లో మలుపు వద్ద ఒక ఆర్టీసీ బస్సు, మరొక లారీ ఢీకొంది. జహీరాబాద్ నుండి సదాశివపేట బస్టాండ్కు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు, వ్యతిరేక దిశలో వెళ్తున్న లారీ ఢీకొన్నాయి. ఈ ప్రమాదంలో పదిహేను మందికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి.
ప్రయాణీకులు, స్థానికులు వేగంగా స్పందించి, గాయపడిన ప్రయాణికులకు సహాయం చేసి, వారిని అంబులెన్స్లో సదాశివపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఆ సమయంలో బస్సులో దాదాపు 50 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈ ప్రమాదంలో బస్సు తలుపు పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. డ్రైవర్ ప్రయాణికులు క్యాబిన్ నుండి బయటకు రావడానికి సహాయం చేయాల్సి వచ్చింది.