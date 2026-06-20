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  4. Businessman fatal prank: Bitten by a krait snake while trying to scare friends by holding the snake, Video
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (13:01 IST)

ప్రాణం తీసిన వ్యాపారవేత్త సరదా, కట్లపామును పట్టుకుని ఫ్రెండ్స్ భయపెట్టబోతే కాటువేసింది, వీడియో

Snake bite
BY: ఐవీఆర్
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (13:01 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (13:03 IST)
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Telangana businessman bitten by a snake 
క్రూర మృగాలతో, విష సర్పాలతో సరదాలు చేయకూడదు. అవేమి చేస్తాయిలే అనుకుని వాటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళ్తే ప్రాణాలు పోవడం ఖాయమని చెప్పే ఘటన హైదరాబాదులోని మొయినాబాదులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
 
రాజేంద్రనగర్‌కు చెందిన 30 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త మొహిద్దీన్ తన స్నేహితులతో కలిసి ఫామ్ హౌసుకి వెళ్లాడు. అక్కడ హౌసులోకి వెళ్లే క్రమంలో అతడి కంటికి ఓ కట్లపాము పాకుతూ వెళ్తూ కనిపించింది. వెంటనే దాన్ని పట్టుకున్నాడు. చేతికి చుట్టుకుని దాని తలను పట్టుకుని స్నేహితులను భయపెట్టే ప్రయత్నం చేసాడు.
 
ఇంతలో ఆ పాము తలను పక్కకి తిప్పి చేతి బొటన వేలిపై కాటు వేసింది. అంతే... వెంటనే పామును కిందపడేసాడు. కళ్లు తిరిగి కిందపడిపోయి నోటి వెంట నురగలు కక్కుతుండటంతో వెంటనే అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతడికి చికిత్స చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. పరిస్థితి విషమించి మృతి చెందాడు.
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ఐవీఆర్

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