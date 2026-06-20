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ప్రాణం తీసిన వ్యాపారవేత్త సరదా, కట్లపామును పట్టుకుని ఫ్రెండ్స్ భయపెట్టబోతే కాటువేసింది, వీడియో
Telangana businessman bitten by a snake
క్రూర మృగాలతో, విష సర్పాలతో సరదాలు చేయకూడదు. అవేమి చేస్తాయిలే అనుకుని వాటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళ్తే ప్రాణాలు పోవడం ఖాయమని చెప్పే ఘటన హైదరాబాదులోని మొయినాబాదులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
క్రూర మృగాలతో, విష సర్పాలతో సరదాలు చేయకూడదు. అవేమి చేస్తాయిలే అనుకుని వాటి జోలికి వెళ్లకూడదు. వెళ్తే ప్రాణాలు పోవడం ఖాయమని చెప్పే ఘటన హైదరాబాదులోని మొయినాబాదులో జరిగింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి.
రాజేంద్రనగర్కు చెందిన 30 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త మొహిద్దీన్ తన స్నేహితులతో కలిసి ఫామ్ హౌసుకి వెళ్లాడు. అక్కడ హౌసులోకి వెళ్లే క్రమంలో అతడి కంటికి ఓ కట్లపాము పాకుతూ వెళ్తూ కనిపించింది. వెంటనే దాన్ని పట్టుకున్నాడు. చేతికి చుట్టుకుని దాని తలను పట్టుకుని స్నేహితులను భయపెట్టే ప్రయత్నం చేసాడు.
ఇంతలో ఆ పాము తలను పక్కకి తిప్పి చేతి బొటన వేలిపై కాటు వేసింది. అంతే... వెంటనే పామును కిందపడేసాడు. కళ్లు తిరిగి కిందపడిపోయి నోటి వెంట నురగలు కక్కుతుండటంతో వెంటనే అతడిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అతడికి చికిత్స చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. పరిస్థితి విషమించి మృతి చెందాడు.
స్నేహితులను భయపెట్టబోయి.. పాము కాటుతో వ్యక్తి మృతి— BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) June 20, 2026
రాజేంద్రనగర్కు చెందిన యువ వ్యాపారవేత్త మొహిద్దీన్(30) మొయినాబాద్ ఫామ్హౌస్కు స్నేహితులతో కలిసి వెళ్లారు. స్నేహితులను భయపెట్టేందుకు అక్కడికి వచ్చిన కట్లపామును చేత్తో పట్టుకోగా, అది కాటు వేసింది. దీంతో ఆస్పత్రిలో చికిత్స… pic.twitter.com/p8V3gB9OTh
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సినిమాలు తీసేవారు ముందుగా టైటిల్స్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. కానీ ఆ టైటిల్ లో తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇదివరకు టైటిల్స్ ను ముందుగానే ఓ బేనర్ నిర్మిస్తుందని తెలియగానే ఫిలింఛాంబర్ లో ఆ పేరుతో టైటిల్ రిజిష్టర్ అయ్యేది. ఇక సినిమా షూటింగ్ జరిగాక కొద్దికాలం గడిచాక టైటిల్ పెట్టేవారు. అప్పటికే ఏదో బేనర్ లో టైటిల్ రిజిస్టర్ కావడంతో అదే కావాలని ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థలు వుండడం గమనించి ముందుగా టైటిల్ పెట్టినవారు బేరసారాలు ఆడేవారు. ఇది కొంతకాలం నడిచింది.
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