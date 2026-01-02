Businessman: చిట్ ఫండ్ బకాయి చెల్లింపులో ఘర్షణ.. 53 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త దారుణ హత్య
జగిత్యాల జిల్లాలోని మెట్పల్లి పట్టణంలో రూ. 12,000 చిట్ ఫండ్ బకాయి చెల్లింపు విషయంలో జరిగిన ఘర్షణలో 53 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త దారుణంగా హత్యకు గురయ్యాడు. పోలీసుల ప్రకారం, బాధితుడైన కొలగాని అంజయ్యపై తండ్రీకొడుకులు దాడి చేయగా, అతను తీవ్ర గాయాలతో ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో మరణించాడు.
ఈ ఘటన పట్టణంలో ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. మృతుడి కుటుంబ సభ్యులు, స్థానిక నివాసితులు నిరసనలు తెలుపుతూ, రోడ్లను దిగ్బంధించి, నిందితులను తక్షణమే అరెస్టు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
గోవిందపల్లి గ్రామానికి చెందిన అంజయ్య ఒక మెస్, ప్రైవేట్ చిట్ ఫండ్ వ్యాపారాన్ని నడుపుతున్నాడు. గణేష్ నగర్కు చెందిన దాసోజు శ్రీనివాస్, అంజయ్య నిర్వహించిన లక్ష రూపాయల చిట్లో చేరి, ఇప్పటికే ఆ మొత్తాన్ని తీసుకున్నాడు, కానీ మిగిలిన బ్యాలెన్స్ను చెల్లించడంలో విఫలమయ్యాడని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
బుధవారం రాత్రి, అంజయ్య గణేష్ నగర్ గేటు సమీపంలోని ఒక కాఫీ సెంటర్ వద్ద శ్రీనివాస్ను చూసి, చెల్లించాల్సిన బకాయి రూ. 12,000 చెల్లించమని అడిగాడు. దీంతో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ క్రమంలో శ్రీనివాస్ తన కుమారుడు వేణును అక్కడికి పిలిపించినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన తండ్రీకొడుకులు అంజయ్యపై దాడి చేసి, అతడిని తీవ్రంగా కొట్టారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఆ వ్యాపారవేత్తను స్థానికులు ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించగా, అక్కడ చికిత్స పొందుతూ అతను మరణించాడు. ఈ ఘటన తర్వాత, అంజయ్య కుటుంబ సభ్యులు, స్థానిక మహిళలు జగిత్యాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి వద్ద నిరసన చేపట్టారు, పోస్ట్మార్టం కోసం మృతదేహాన్ని అక్కడికే తరలించారు.
ఈ నిరసన తర్వాత తహసీల్ చౌరస్తాకు చేరింది, అక్కడ నిరసనకారులు రహదారిని దిగ్బంధించి, నిందితులపై తక్షణ చర్యలు తీసుకుని, కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేశారు.