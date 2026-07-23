SATకు ఎంపికైన ఏకైక బాలిక.. వడ్రంగి కుమార్తె అదరగొట్టింది..
తూర్పు గోదావరి జిల్లా, డౌలేశ్వరం లోని జిల్లా పరిషత్ బాలికల ఉన్నత పాఠశాలకు చెందిన 10వ తరగతి విద్యార్థిని కందుల జెస్సీ, ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ఆల్-గర్ల్స్ లూనార్ క్యూబ్శాట్ మిషన్ (కేవలం బాలికలే నిర్వహించే చంద్రుని క్యూబ్శాట్ ప్రయోగం) అయిన మిషన్ శక్తి SATకు ఎంపికైన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి ఏకైక బాలికగా నిలిచింది.
Carpenter
ఈ ప్రతిష్టాత్మక అంతరిక్ష కార్యక్రమం కోసం భారతదేశం నుండి ఎంపికైన 20 మంది బాలికలలో ఈ 14 ఏళ్ల విద్యార్థిని ఒకరు. 108 దేశాల నుండి సుమారు 12,000 మంది బాలికలు దీనికి దరఖాస్తు చేసుకోగా, ఎంపిక ప్రక్రియలోని వివిధ దశలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసి జెస్సీ తుది జాబితాలో తన స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
జెస్సీ తండ్రి వడ్రంగిగా పనిచేస్తుంటారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల కారణంగా ఆమె ప్రైవేట్ పాఠశాల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలకు మారాల్సి వచ్చింది. అయినప్పటికీ, ఆమెలోని ప్రతిభను గుర్తించిన ఉపాధ్యాయులు, విజ్ఞానశాస్త్రం పట్ల ఆమెకున్న ఆసక్తిని నిరంతరం ప్రోత్సహించారు.
అంతర్జాతీయ శాస్త్రవేత్తలతో జెస్సీ ఆత్మవిశ్వాసంతో సంభాషించడం, ఆమె ఎంపిక కావడం తమ కుటుంబానికి ఎంతో గర్వకారణమైన క్షణాలని ఆమె తల్లి అరుణ పేర్కొన్నారు. జెస్సీలోని శాస్త్రీయ ఆసక్తిని ఆమె భౌతికశాస్త్ర ఉపాధ్యాయురాలు, అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబ్ ఇన్ఛార్జ్ అయిన మణిమాల గుర్తించి, మిషన్ శక్తి SAT (Mission Shakti SAT) కోసం దరఖాస్తు చేసుకునేలా ఆమెను ప్రోత్సహించారు.
మణిమాల ఈ కార్యక్రమం కోసం జెస్సీతో పాటు మరో ఎనిమిది మంది విద్యార్థులను నమోదు చేశారు. ఆన్లైన్ కోర్సు అప్పటికే ప్రారంభమైనప్పటికీ, ఆ ఉపాధ్యాయురాలు నిర్వాహకులను సంప్రదించి, విద్యార్థులు పాల్గొనడానికి మరో అవకాశాన్ని కల్పించారు. జెస్సీ తన 10వ తరగతి చదువుతో పాటు, పాఠశాల సమయం తర్వాత ఆన్లైన్ సెషన్లకు హాజరవుతూ అంతరిక్ష సాంకేతికతలో తీవ్రమైన శిక్షణను సమన్వయం చేసుకుంటోంది.
21 మాడ్యూళ్లలో విస్తరించి ఉన్న 550 సెషన్లతో కూడిన ఈ కోర్సులో ఆమె సుమారు 50 నుండి 60 శాతం పూర్తి చేసింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఉపగ్రహ వ్యవస్థలు, ప్రొపల్షన్, థర్మోడైనమిక్స్, అంతరిక్ష సాంకేతికత వంటి అధునాతన అంశాలు ఉన్నాయి.
ఎంపిక ప్రక్రియలో భాగంగా జెస్సీ ఆన్లైన్ లెర్నింగ్ పూర్తి చేయడం, శాస్త్రవేత్తలతో ఆంగ్లంలో ఒక గంట పాటు జరిగే ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనడం, మిషన్ శక్తి శాట్ ప్రాముఖ్యతను వివరిస్తూ ఒక నిమిషం నిడివి గల వీడియోను సమర్పించడం వంటివి చేయాల్సి వచ్చింది.