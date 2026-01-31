టాలీవుడ్ దర్శకుడు తేజ కుమారుడుపై కేసు నమోదు
తెలుగు చిత్ర దర్శకుడు తేజ కుమారుడు అమితోవ్ తేజపై హైదరాబాద్ జూబ్లీహిల్స్ పోలీస్స స్టేషనులో కేసు నమోదైంది. షేర్ మార్కెట్ పెట్టుబడుల వ్యవహారంలో తలెత్తిన వివాదం కారణంగా అమితోవ్ తనను కిడ్నాప్ చేసి, వేధించాడని కె.ప్రణీత్ అనే ఓ బాధితుడు చేసిన ఫిర్యాదు మేరకు ఈ కేసు నమోదైంది.
బ్యాంకు క్రెడిట్ కార్డుల పర్యవేక్షకుడిగా పనిచేసే ప్రణీత్ 2025లో అమితోవ్తో పరిచయం ఏర్పడింది. వీరిద్దరూ కలిసి షేర్ మార్కెట్ ట్రేడింగ్ ప్రారంభించగా, అందులో సుమారు రూ.11 లక్షల నష్టం వచ్చింది. ఈ నష్టాన్ని ప్రణీత్ భరించాలని అమితోవ్ ఒత్తిడి తెచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
నష్ట పరిహారం చెల్లించకపోవడంతో అమితోవ్, తన అనుచరులతో కలిసి 2025 మే 4వ తేదీన ప్రణీత్ను అక్రమంగా నిర్బంధించారని బాధితుడు ఆరోపించారు. బలవంతంగా ఖాళీ పేపర్లు, చెక్కులపై సంతకాలు చేయించుకోవడమే కాకుండా, ప్రణీత్ భార్యతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించి ఆస్తి కాగితాలపై కూడా సంతకాలు చేయించుకున్నట్లు ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
పోలీసులు తొలుత స్పందించకపోవడంతో ప్రణీత్ నాంపల్లి కోర్టును ఆశ్రయించారు. కోర్టు ఆదేశాల మేరకు జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులు అమితోవ్ తేజతో పాటు అతని అనుచరులు మణికుమార్, రామ్నాథ్ రెడ్డి, లక్ష్మీకాంత్ రెడ్డిలపై శుక్రవారం ఎఫ్.ఐ.ఆర్ నమోదు చేశారు.
అయితే, ఈ వ్యవహారం ఇక్కడితో ఆగలేదు. ట్రేడింగ్ పేరుతో ప్రణీత్ దంపతులే తన దగ్గర రూ.72 లక్షలు తీసుకొని మోసం చేశారని అమితోవ్ గతంలోనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ ఫిర్యాదు మేరకు 20 రోజుల క్రితమే ప్రణీతపై కేసు నమోదైంది. ఇప్పుడు పరస్పరం ఒకరిపై ఒకరు కేసులు పెట్టుకోవడంతో ఈ వివాదం టాలీవుడ్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.