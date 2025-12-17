ESIC Hospital: 100 పడకల ఈఎస్ఐసీ ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదం
శంషాబాద్ మండలం పెద్ద గోల్కొండ గ్రామంలోని రైకుంటలో 100 పడకల ఈఎస్ఐసీ ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపిందని కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి మంగళవారం తెలిపారు. కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి డాక్టర్ మన్సుఖ్ మాండవియా అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఈ ప్రాజెక్టు కోసం రూ.16.125 కోట్ల విలువైన భూసేకరణకు ఆమోదం లభించింది. ఈ ఆసుపత్రి నిర్మాణానికి కేంద్రమే నిధులు సమకూరుస్తుంది.
శంషాబాద్ విమానాశ్రయం చుట్టూ పారిశ్రామికీకరణ వేగంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇప్పటికే 1.32 లక్షల మందికి పైగా ఈఎస్ఐ బీమా ఉన్న కార్మికుల జనాభా మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. తెలంగాణలోని ఈఎస్ఐ బీమా కార్మికులు సనత్నగర్లో ఉన్న ఈఎస్ఐసీ సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రి నుండి కూడా ప్రయోజనం పొందుతున్నారు.
ఇది కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్య సేవలను అందిస్తుంది. నాచారం, రామచంద్రాపురం, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, వరంగల్లోని సౌకర్యాలు కూడా వారికి అందుబాటులో ఉన్నాయి. నాణ్యమైన వైద్య మౌలిక సదుపాయాలను వేగవంతం చేసినందుకు కిషన్ రెడ్డి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. డాక్టర్ మాండవియాకు కృతజ్ఞతలు వ్యక్తం చేశారు.