Chain snatching: హన్మకొండలో చైన్ స్నాచింగ్ కేసు.. వీడియో వైరల్
తెలంగాణ హన్మకొండలోని ఎక్సైజ్ కాలనీలో శుక్రవారం సీసీటీవీ కెమెరాలో రికార్డయిన చైన్ స్నాచింగ్ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇలాంటి సంఘటనలను అరికట్టడానికి పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు డిమాండ్ చేశారు.
మామిండ్ల నవ్య అనే మహిళ శుక్రవారం ఉదయం 7 గంటల ప్రాంతంలో తన ఇంటి ముందు ముగ్గువేస్తుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. సీసీటీవీ కెమెరా ఫుటేజీలో ఒక దుండగుడు ఆమె మెడలోని బంగారు గొలుసును లాక్కొని పక్క వీధిలో తన సహచరుడు వేచి ఉన్న బైక్పై పారిపోయినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఈ సంఘటనతో షాక్ కు గురైన నవ్య బిగ్గరగా అరుస్తూ అతని వెంట పరుగెత్తింది. చైన్ స్నాచర్ బైక్పై కూర్చుని పారిపోయాడు. ఇక ఆమె అరుపులు విన్న పొరుగువారు దొంగలను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ ఫలితం లేకపోయింది.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలించారు. నవ్య ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి, ఈ సంఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.