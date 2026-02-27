చిలుకూరు శ్రీ బాలాజీ ఆలయ ప్రధాన పూజారి కన్నుమూత
హైదరాబాద్లోని ప్రఖ్యాత చిలుకూరు శ్రీ బాలాజీ ఆలయ ప్రధాన పూజారి సౌందరరాజన్ కన్నుమూశారు. ఆయన కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో ఉన్నారని, తుది శ్వాస విడిచారని కుటుంబ సభ్యులు ధృవీకరించారు. ఇది భక్తులలో తీవ్ర దుఃఖాన్ని నింపింది. ఈ ఆలయం యువత, ఉద్యోగార్థులు, విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే విద్యార్థులకు ప్రసిద్ధి చెందింది.
వారు ప్రత్యేక భక్తితో ఇక్కడికి వస్తారు. ఆలయ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలను ఖచ్చితంగా పాటించడంలో, ఆధ్యాత్మిక మార్గదర్శకత్వం అందించడంలో సౌందరరాజన్ కీలక పాత్ర పోషించారు.
హుండీ వ్యవస్థను నివారించడం ద్వారా ఆలయ సాంప్రదాయ వ్యవస్థను కొనసాగించడానికి ఆయన చేసిన కృషికి ఆయన ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆలయం వాణిజ్యీకరణ నుండి విముక్తి పొందాలనే తన నమ్మకాన్ని తరచుగా వ్యక్తం చేశారు. సౌందరరాజన్ మృతితో రాజకీయ, ఆధ్యాత్మిక నాయకులు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు.