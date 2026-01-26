చైనా మాంజా ప్రాణం తీసింది... తండ్రితో వెళ్తున్న బాలిక మెడకు చుట్టేసింది..
తెలంగాణలో నిషేధిత చైనీస్ మాంజా మరో ప్రాణాన్ని బలిగొంది. సోమవారం హైదరాబాద్లో ఐదేళ్ల బాలిక ఈ మాంజా కారణంగా ప్రాణాలు కోల్పోయింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. తెలంగాణలోని కూకట్పల్లి ప్రాంతంలో బాలిక తన తండ్రి, సోదరితో కలిసి మోటార్ సైకిల్పై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ ఘటన జరిగింది.
గాలిలో ఎగురుతున్న గాలిపటం మాంజా ఆమె మెడకు చుట్టుకుని తీవ్రమైన కోతకు కారణమైంది. తీవ్ర రక్తస్రావం కారణంగా నిష్విక ఆదిత్య (5) అక్కడికక్కడే మరణించింది.
ఆమె తన తండ్రి ముందు కూర్చుని ఉంది. అతను బైక్ నడుపుతుండగా, ఆమె సోదరి వెనుక కూర్చుని ఉంది. వారు మెదక్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని ఖాజీపల్లి నుండి కూకట్పల్లికి వస్తుండగా ఈ ఘటన సంభవించింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
రెండు వారాల వ్యవధిలోనే తెలంగాణలో ఇలాంటి ఘటన జరగడం ఇది రెండోసారి. జనవరి 14న సంగారెడ్డి జిల్లాలో ఇలాంటి ఘటనేలో 35 ఏళ్ల వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఉత్తరప్రదేశ్కు చెందిన వలస కార్మికుడు అవిదేశ్ మోటార్సైకిల్పై వెళ్తుండగా మాంజా అతని మెడకు చుట్టుకుంది. అతనికి తీవ్రమైన గాయం కావడంతో అక్కడికక్కడే మరణించాడు.
ఈ నెలలో హైదరాబాద్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో చైనీస్ మాంజా కారణంగా డజనుకు పైగా ప్రజలు గాయపడ్డారు. గాయపడిన వారిలో ఒక అసిస్టెంట్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ (ఏఎస్ఐ) 70 ఏళ్ల వృద్ధురాలు ఉన్నారు. 2024లో, హైదరాబాద్లో చైనీస్ మాంజా మెడకు తగలడంతో భారత సైన్యానికి చెందిన నాయక్ హోదా అధికారి ఒకరు మరణించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని విశాఖపట్నం వాసి అయిన కాగితాల కోటేశ్వర రెడ్డి (30) ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించాడు. లంగర్ హౌస్ ప్రాంతంలోని ఇంద్రారెడ్డి ఫ్లైఓవర్పై అతను స్కూటర్పై వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. నిషేధం ఉన్నప్పటికీ, ఇటీవల సంక్రాంతి పండుగ సందర్భంగా గాలిపటాలు ఎగురవేయడానికి చైనీస్ మాంజాను విపరీతంగా ఉపయోగించారు.
నగరంలో చైనీస్ మాంజా అమ్మకం, నిల్వ, రవాణాను అరికట్టడానికి హైదరాబాద్ పోలీసులు ప్రత్యేక డ్రైవ్ను ప్రారంభించారు. జనవరి 8 నుండి జనవరి 11 వరకు, పోలీసులు రూ. 43 లక్షల విలువైన 2,150 చైనీస్ మాంజా రీళ్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
అమ్మకపుదారులపై పోలీసులు 29 కేసులు నమోదు చేసి 57 మందిని అరెస్టు చేశారు. గత నెల రోజుల్లో పోలీసులు 132 కేసులు నమోదు చేసి, రూ. 1.68 కోట్ల విలువైన 8,376 బాబిన్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మొత్తం 200 మందిని అరెస్టు చేశారు.