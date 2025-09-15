Cloudburst: మేఘాల విస్ఫోటనం: హైదరాబాదులో భారీ వర్షాలకు నలుగురు మృతి (video)
హైదరాబాదులో ఆదివారం రాత్రి నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా ముగ్గురు వ్యక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ఆసిఫ్నగర్లోని అఫ్జల్సాగర్లోని మంగరుబస్తి నాలాలో కొట్టుకుపోయిన ఇద్దరు వ్యక్తుల కోసం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించామని అధికారులు తెలిపారు.
12 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదైన ముషీరాబాద్ సమీపంలో, సికింద్రాబాద్లోని పార్సిగుట్టలోని వినోభానగర్ కాలనీ వద్ద ఉన్న నాలాలో దినేష్ అనే వ్యక్తి తప్పిపోయాడు. గచ్చిబౌలిలో, వట్టినాగులపల్లిలో నిర్మాణంలో ఉన్న ఒక స్థలంలో 10.5 అడుగుల ఎత్తైన గోడ కూలిపోవడంతో 24 ఏళ్ల కార్మికుడు మరణించగా, మరో నలుగురు గాయపడ్డారు. ఆ ప్రాంతంలో కురిసిన భారీ వర్షం గోడ కూలిపోవడానికి దారితీసిన పరిస్థితులకు కారణమై ఉంటుందని అనుమానిస్తున్నారు. ఈ ప్రాంతాల్లో సహాయక చర్యలు సాగుతున్నాయి.
అకస్మాత్తుగా కురిసిన వర్షం కారణంగా నాలాలోకి భారీగా నీరు రావడంతో సహాయక చర్యలు సవాలుగా మారాయని, ఆపరేషన్లో సహాయం చేయడానికి మరిన్ని సిబ్బందిని మోహరిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అంతకుముందు, ఆదివారం సాయంత్రం ముషీరాబాద్, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ ప్రాంగణంలో మేఘావృతాలు సంభవించాయి.
భారీ వర్షం ట్రాఫిక్ను స్తంభింపజేసింది. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి. అనేక ప్రాంతాలలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. మొత్తం మీద, రాత్రి 9 గంటల నాటికి హైదరాబాద్ సగటున 33.9 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. నగరంలోని ముషీరాబాద్లో బౌదానగర్లో 121 మి.మీ, జవహర్నగర్లో 112.8 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్టేషన్లో 101.8 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది.
టిజిడిపిఎస్ ప్రకారం, రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్మెట్ మండలంలోని తటినాంరామ్ 127.5 మి.మీ వర్షపాతంతో రాష్ట్రంలో అగ్రస్థానంలో ఉంది. సికింద్రాబాద్తో పాటు జూబ్లీహిల్స్, టోలిచౌకి, మలక్పేట, అజామాబాద్, తార్నాక, లక్డికాపుల్, అమీర్పేట, కాచిగూడలోని రోడ్లు నిమిషాల్లోనే వాగులుగా మారాయి.
ట్రాఫిక్ పోలీసులు రేతిబౌలి నుండి షేక్పేట నాలా వైపు, నానల్నగర్ నుండి లంగర్ హౌజ్ వైపు వాహనాలను మళ్లించారు. కానీ రాత్రి వరకు గ్రిడ్లాక్లు కొనసాగాయి. ముషీరాబాద్, చిక్కడ్పల్లి వద్ద నడుము లోతు నీటిలో ద్విచక్ర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. రైడర్లు వర్షపు షీట్ల నుండి తప్పించుకోవడానికి ఫ్లైఓవర్ల కింద ఆశ్రయం పొందారు.