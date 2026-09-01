నేడు ఢిల్లీకి సీఎం రేవంత్ రెడ్డి : మంత్రివర్గం నుంచి కొండా సురేఖకు ఉద్వాసన?
తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి మంగళవారం ఢిల్లీకి వెళ్లనున్నారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు సోనియా, రాహుల్, ప్రియాంకా గాంధీలతో పాటు ఏఐసీసీ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ తదితర నేతలను కలిసే అవకాశం ఉంది. అలాగే, పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో కూడా ఆయన సమావేశంకానున్నారు. అదేసమయంలో అధిష్టానం అనుమతితో గత కొన్ని రోజులుగా వార్తల్లో ఉన్న మంత్రి కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ పర్యటనలో బుధవారం కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ను కలిసి మంత్రి సురేఖ, ప్రణాళిక సంఘం ఉపాధ్యక్షుడు చిన్నారెడ్డిల గురించి పీసీసీ క్రమశిక్షణ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికపై చర్చించే అవకాశాలున్నట్లు పార్టీ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. వీరిద్దరినీ తప్పించే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు సమాచారం.
ఇటీవల మంత్రి సురేఖ కుమార్తె సుస్మిత చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర ఆగ్రహంతో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి.. సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించాలని గట్టిగా పట్టుబట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. మంత్రివర్గ విస్తరణ, కొత్తవారిని మంత్రివర్గంలోకి తీసుకోవడంపై కొంత సమయం తీసుకున్నా.. సురేఖ విషయంలో మాత్రం వెనక్కి తగ్గే అవకాశాలు లేవని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ కూడా ఈ అంశంపై ముఖ్యమంత్రి చర్చించినట్లు సమాచారం. ఒకరిద్దరు మంత్రులు, నాయకులు.. సురేఖపై చర్యలు లేకుండా చూడాలని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్చార్జితో మాట్లాడినట్లు తెలిసింది. అయితే ఆమె నుంచి ఎలాంటి హామీ రాలేదని సమాచారం. కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేస్తే నిర్ణయంలో ఏమైనా మార్పు ఉండొచ్చేమో కానీ.. లేదంటే మాత్రం కొండా సురేఖను మంత్రివర్గం నుంచి తప్పించే అవకాశాలే ఎక్కువగా ఉన్నట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల సమాచారం.