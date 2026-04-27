బీఆర్ఎస్ పార్టీ చనిపోయింది.. శవానికి ఎంత అలంకరణ చేసినా లేచి రాదు : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) పార్టీపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీఆర్ఎస్ చనిపోయిందని, చనిపోయిన శవానికి ఎంత అలంకరణ చేసినా లేచి రాదు అని అన్నారు. కేసీఆర్ కుమార్తె కవిత తెలంగాణ రాష్ట్ర సేన పేరుతో కొత్త పార్టీ స్థాపించారు. దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి పై విధంగా స్పందించారు.
కొత్త పార్టీ గురించి మనకు ఎందుకు, ఉన్న పార్టీ ఉంటుందా ఉండదో చూడండి. కేసీఆర్ పార్టీ పర్పస్ సాల్వ్ అయింది. చనిపోయిన శవానికి ఎంత అలంకరణ చేసినా లేచిరాదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ కూడా చచ్చిపోయిన శవంతో సమానం అని అన్నారు.
కేసీఆర్ పార్టీకి మనుగడ లేదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీకి గతం ఉంది. భవిష్యత్ లేదు. ఉద్యమం అపుడు ఎలా మాట్లాడినా ప్రజలు సహించారు. అధికారంలో ఉన్న పేదళ్లు కూడా అలాగే మాట్లాడాడు. కేసీఆర్ కుటుంబానికి, బీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రజలతో సంబంధాలు లేవు. కేసీఆర్ విశ్రాంతిలో ఉన్న ప్రజాప్రతినిది. ఆయన చావును నేనెందుకు కోరుకుంటా. ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే నాకు మంచిది. ఆయన మర మనిషో కాదో కుటుంబ సభ్యులకే తెలుసు. వివక్ష లేని పాలన మాది. మాకు ప్రతిపక్షమే లేదు అని సీఎం అన్నారు.
అలాగే, కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికను హైకోర్టు తప్పుపట్టలేదన్నారు. సాంకేతిక లోపాలు ఉన్నాయని మాత్రమే చెప్పిందని గుర్తు చేశారు. నివేదిక ఆధారంగా చర్యలు వద్దని కోర్టు చెప్పిందన్నారు. కాళేశ్వరం అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ తర్వాత చర్యలు ఉంటాయన్నారు.