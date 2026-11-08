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  4. cm revanth reddy fire on kcr and ktr over women protection
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 8 November 2026 (16:07 IST)

సొంత చెల్లికి ఆస్తిలో భాగం ఇవ్వాల్సివస్తుందని బయటకు గెంటేసిన కేటీఆర్ : సీఎం రేవంత్ రెడ్డి

Revanth Reddy
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 8 Nov 2026 (16:07 IST)
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గత పదేళ్ల కాలంలో కేసీఆర్‌ మహిళలకు ఒక్క మంత్రి పదవి కూడా ఇవ్వలేదని తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి విమర్శించారు. కేటీఆర్‌ సొంత చెల్లికి ఆస్తిలో వాటా ఇవ్వాల్సి వస్తుందని ఆమెను ఇంటి నుంచి గెంటేశారని ఆరోపించారు. చెల్లి ఏదైనా తప్పు చేసినా క్షమించి అక్కున చేర్చుకునేవాడే అన్న అని.. కేటీఆర్‌ మాత్రం జైలు నుంచి వచ్చిన చెల్లిని బయటకు పంపించేశారన్నారు. సొంత నియోజకవర్గం కొడంగల్‌ పరిధిలోని హకీంపేటలో మహిళా సంఘాలతో సీఎం సమావేశమయ్యారు. నవంబరు 19వ తేదీన కోటి మంది మహిళలకు ఇందిరమ్మ చీరలు ఇవ్వనున్నామని తెలిపారు. 
 
'పిల్లల చదువు, ఎదుగుదలే మహిళల అసలైన అభ్యున్నతి. ప్రతి ప్రభుత్వ పథకంలో మహిళలనే భాగస్వాములుగా చేస్తాం. ఆడబిడ్డలకు భరోసా ఉండాలని ఇందిరమ్మ ఇల్లు కూడా మహిళల పేరిటే ఇచ్చాం. బియ్యం, కరెంట్‌ బిల్లు, బస్సు ఛార్జీల రూపంలో గతంలో ఎంతో ఖర్చు చేసేవారు. ఆర్థికభారం తగ్గించాలని ఉచితంగా సన్నబియ్యం ఇస్తున్నాం. 
 
మహిళలకు ఉచితంగా ఆర్టీసీలో ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తే.. ఆటో డ్రైవర్లతో బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలు గొడవ చేయించారు. 70 ఏళ్లలో ఏ ముఖ్యమంత్రీ అమలు చేయని పథకాలను తీసుకొచ్చా. వెయ్యి ఆర్టీసీ బస్సులకు మహిళలను యజమానులుగా చేశాం. హైటెక్‌ సిటీలో శిల్పారామం పక్కన ఇందిర మహిళా శక్తి స్టాళ్లు, క్యాంటీన్లు కేటాయించాం. కేసీఆర్‌, కేటీఆర్‌ పదేళ్లలో మహిళలకు ఏమిచ్చారో అడగండి' అని సీఎం అన్నారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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