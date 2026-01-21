హైదరాబాదులో ప్రతి ఏడాది ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరం నిర్వహిస్తాం.. రేవంత్ రెడ్డి
ప్రతి సంవత్సరం జూలై లేదా ఆగస్టులో హైదరాబాద్లో ప్రపంచ ఆర్థిక ఫోరం (డబ్ల్యూఈఎఫ్) వార్షిక తదుపరి సమావేశాన్ని నిర్వహించాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిపాదించారు. దావోస్లో జరిగిన జాయిన్ ది రైజ్ కార్యక్రమంలో ఈ సూచనకు ప్రపంచ వ్యాపార నాయకులు, విధాన నిర్ణేతల నుండి ఏకగ్రీవ మద్దతు లభించింది.
నేటి వేగవంతమైన వ్యాపార వాతావరణంలో ఏడాది పొడవునా విరామం చాలా ఎక్కువ అని చెప్తూ.. తదుపరి చర్యలు, పెట్టుబడి నిర్ణయాలను వేగవంతం చేయడానికి హైదరాబాద్లో మధ్యంతర ఫోరమ్ను ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి డబ్ల్యూఈఎఫ్ను కోరారు.
జూలైలో డబ్ల్యూఈఎఫ్ ఫోరమ్ను హైదరాబాద్కు తీసుకురావడానికి, ఇది సాధ్యమయ్యేలా చేయడంలో నాతో చేరాలని నేను మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను.. అని రేవంత్ తెలిపారు. తెలంగాణ పెరుగుతున్న ప్రపంచ స్థాయి ప్రాముఖ్యతను హైలైట్ చేస్తూ, ఇటీవల జరిగిన తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఒక పెద్ద విజయం సాధించిందని, దీని ద్వారా రూ. 5.75 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులను ఆకర్షించిందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో జరిగిన డిసెంబర్ 2025 తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ను ప్రస్తావిస్తూ, ప్రతిపాదిత తదుపరి ఫోరమ్ను హైదరాబాద్లో నిర్వహించడంపై రాష్ట్రం ఇప్పుడు వరల్డ్ ఎకనామిక్ ఫోరమ్తో చర్చలు ప్రారంభించిందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు.