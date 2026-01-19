Telangana Cobras : హైదరాబాదులో పాములే పాములు.. ఆ విషయంలో టాప్
నాగుపాములు. కట్లపాములు. కట్లపాము జాతికి చెందిన ఇతర పాములు. ఇవి కేవలం విషపూరితమైన పాములు మాత్రమే. వీటితో పాటు జెర్రిపోతులు, కొండచిలువలు, అనేక ఇతర విషరహిత పాములు కూడా ఉన్నాయి. గత సంవత్సరం నగరంలో రక్షించబడిన పాముల సంఖ్యను బట్టి చూస్తే, ఈ పాములన్నీ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న హైదరాబాద్లో చాలా సులభంగా జీవిస్తున్నాయి.
మానవ-వన్యప్రాణుల సంఘర్షణల విషయానికి వస్తే, పాములే స్పష్టంగా అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి. ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ స్నేక్స్ సొసైటీ (FOSs) ప్రకారం, గత సంవత్సరం రాష్ట్రంలో 15,265 పాములను రక్షించారు. వాటిలో 98 శాతం, అంటే 14,960 పాములు హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల నుండి రక్షించబడ్డాయి.
ఈ ప్రాంతంలో ఔటర్ రింగ్ రోడ్డుకు వెలుపల ఉన్న ప్రాంతాలు కూడా ఉన్నాయి. పదేళ్ల క్రితం 2016లో ఈ సంఖ్య 3,097గా ఉంది. గత దశాబ్దంలో సుమారు 87,000 పాములను రక్షించారనే వాస్తవం.